Se vienen las fotomultas en la ciudad de Neuquén

En la mañana de este martes, el intendente Mariano Gaido, confirmó la inversión en cámaras para aplicar fotomultas a los conductores que no respeten las reglas de tránsito, entre ellas las velocidades en las calles. "La inversión para que los semáforos principales tengan cámara para desarrollar las multas", afirmó el jefe comunal en el programa radial "Mañanas en Red".

Gaido aclaró que no se busca "recaudar, sino sancionar a los infractores. Es importante entender y respetar las velocidades máximas, no deberían incumplir las reglas, no necesitamos atenuadores ni semáforos". Además, señaló que la próxima semana se colocarán atenuadores de velocidad en puntos críticos como las calles San Martín, Tronador y en los colegios Don Bosco y la EPET 20.

Asimismo, confirmó que "los apeaderos serán inaugurados en la segunda quincena de mayo, con la presencia del Ministro de Transporte, Alexis Guerrera". Por último se refirió a los ciclistas de la ciudad y dio nuevas novedades para ellos: "próximamente la formación del Tren del Valle contará con un vagón para transporte de bicicletas".