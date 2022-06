MPN: Rucci se corrió de la pelea por la gobernación

El secretario general del gremio que nuclea a los trabajadores petroleros, Marcelo Rucci, se corrió de lo que se había instalado como su precandidatura a gobernador por la lista Azul y Blanca del MPN; no obstante no lo afirmó de modo categórico, sino que lo dio a atender (de manera bastante clara).



La novedad (sobre la que se venía especulando) se dio a conocer durante un encuentro que el sector compartió en el camping petrolero de Centenario, y en el que uno de los oradores fue el dirigente histórico, Guillermo Pereyra quien explicó que, aunque Rucci contaba con el respaldo de los trabajadores, "los mismos compañeros" le pidieron que continuara en la conducción del gremio, cargo en el que acaba de cumplir seis meses.



Pereyra explicó que la Azul y Blanca trabaja “en los lineamientos de un proyecto de cambio en la forma de gobernar y hacer política”, y aseveró que no van “a negociar cargos” con las otras listas, “porque eso es de la vieja política”. Claro que también deslizó una frase algo enigmática: “Si compartimos el proyecto, vamos a compartir el gobierno”.



Lógicamente, Rucci también habló. Dijo que “cada uno ocupa un lugar” y que su lugar es el sindicato. También enfatizó en que el proyecto político “es más importante que los nombres”, señaló que hubiese sido más sencillo integrarse con cualquiera de las otras dos expresiones internas (la Azul de Marcos Koopmann, Omar Gutiérrez, Jorge Sapag y Mariano Gaido o la que conduce Rolando Figueroa); y sentenció: “Yo no me bajo ni me corro de nada (…) voy a trabajar por el proyecto”. Se anunció, sin demasiadas precisiones, que serán otros quienes surjan como candidatos de la tercera posición, es decir la posición petrolera.



Se abrió, de este modo, un nuevo capítulo con enigmas e interrogantes. Acaso: ¿terminarán los petroleros acordando con alguna de las otras dos listas? ¿Se presentarán en un mano a mano contra la Azul en el supuesto caso de que Figueroa vaya por fuera? (cosa que él ha descartado, pero que se ha comentado); en fin, el tiempo dirá.