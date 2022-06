“Que el próximo gobernador sea de donde nació el MPN”

En “un acto de estricta justicia”, el gobernador Omar Gutiérrez abogó para que el próximo mandatario provincial “sea de donde nació el Movimiento Popular Neuquino”. En su carácter de presidente del MPN, fue uno de los oradores centrales que tuvo la jornada de trabajo que realizó la Lista Azul de ese partido, en la localidad de Zapala.

También hicieron uso de la palabra el exgobernador Jorge Sapag, el intendente de la ciudad capital, Mariano Gaido y el precandidato y vicegobernador, Marcos Koopman.

En cada una de las intervenciones se hizo mención a quienes fundaron el MPN, en 1961, y especialmente Sapag trazó un panorama de lo que era la coyuntura nacional y neuquina al momento de conformarse un “grito de libertad y autonomía” para la creación de la organización política provincial.

Por su parte, tanto Gaido como Koopman, destacaron la confianza puesta en ellos para –en el caso del jefe comunal capitalino- darle la posibilidad de continuidad en la gestión a través de la postulación por parte de la Lista Azul.

El encuentro se llevó a cabo en la tarde de este viernes en el Gimnasio del Club Unión de Zapala, en lo que se llamó el “Segundo encuentro provincial de la Lista Azul del MPN”, donde -según los organizadores- asistieron 2 mil referentes de las 57 localidades de la provincia.

A la hora de hablar de la candidatura de Koopmann, el gobernador recordó que “Marcos me secundó con lealtad y nobleza, cuando yo era presidente del BPN él era el vicepresidente. Es un tipo sencillo, que sabe escuchar y que hoy está cosechando lo que ha sembrado. El equipo de la Lista Azul siempre me acompañó y me ayudó y ahora vamos a trabajar para acompañar y ayudar a Marcos”.

En tanto, el ex gobernador y candidato a presidente de la Convención, Jorge Sapag, recordó a los pioneros del partido y sostuvo que “ellos nos marcaron el rumbo y nos pidieron no entregar nunca la independencia de nuestro partido provincial, no vamos a entregar nunca nuestras banderas a ningún carro triunfador”.

Apuntando sus críticas a los partidos nacionales, manifestó que “cuando nos preguntan si no seria buena la alternancia en la provincia después de 60 años, yo les respondo que si nos manejamos por lo que fue la alternancia a nivel nacional, la experiencia no le ha dado demasiados buenos resultados al país”.

“Ahora vienen a Neuquén y nos quieren dar clases sobre Vaca Muerta y me acuerdo que cuando empezamos nos decían que estábamos locos. ¿Qué sería hoy del país sin Vaca Muerta?”, dijo Sapag, acotando que “hoy Neuquén produce el 65% del gas y el 35% del petróleo de toda la Nación”.

“Es bueno que hablen de nosotros y hoy todos están hablando del MPN y de la Lista Azul, pero si nos quieren ganar una elección sería bueno que empiecen a hablar de ellos”, sentenció Sapag.

Por su parte, el intendente capitalino Mariano Gaido manifestó que “estamos orgullosos de pertenecer a un partido que tiene historia, tiene presente y sobre todo, tiene futuro. Y gracias a nuestro partido, en Neuquén no existe la grieta que divide a la Nación agregando que “Marcos como candidato nos garantiza que vamos a seguir trabajando en equipo, porque acá no sirven los proyectos personales, ninguno logra nada solo”.

El intendente anfitrión, Carlos Koopmann, fue el encargado de abrir la jornada, con un discurso donde resaltó la importancia política de Zapala “cuna del MPN” y recordó a “los hombres y mujeres que hace 61 años dijeron basta y levantaron su voz para poner freno a los atropellos del gobierno nacional que había dejado a Neuquén y a la Patagonia abandonados a su suerte, sacándoles todos los recursos para beneficiar a Buenos Aires”.