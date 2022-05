Denuncia a un repartidor: “Me metió la mano en la cola”

Una joven neuquina se comunicó con AM550 y con la redacción de Mejorinformado.com para denunciar un hecho de abuso por parte de un repartidor:

“Ayer a las 19.45, salgo de mi casa para ir a entrenar y a encontrarme con una compañera en calle Chocón y Comahue, cruzo calle Minas, y voy caminando como quien va para el centro y ahí observo que viene una moto de frente. Estaciona en la cuadra y ahí hace como ``si estuviera buscando una dirección´´, cuando yo lo pasó, se sube arranca la moto, dobla en “u”, y ahí sentí su mano, porque realmente fue con fuerza, sentí que me ´´levantó´´, no fue un toquecito y mientras se iba me miraba, llegó a la esquina aceleró y se fue", sostuvo aún nerviosa Natalia en diálogo con la redacción de mejorinformado.com.

“Era una moto negra con detalles en rojo, casco negro y sin patente, tenía una campera y una mochila con la insignia de ´´Pedidos Ya´´”.

Además, agregó que dicha indignante situación la “descolocó porque no me lo esperaba, siempre soy muy precavida, estoy atenta, aviso a mis amigas cuando salgo, ya me han robado por eso estoy con mil ojos mirando todo. Por eso te digo que esto no lo esperaba para nada”.

Asimismo, reconoció que "lamentablemente es como el cajón de las manzanas podridas, uno pudre al resto, no digo que todos los repartidores sean iguales, pero lamentablemente con esto que me paso, empezás a mirar a todos por igual". Con mucha indignación y preocupación , a joven, repudió este accionar en sus redes sociales y recibió comentarios de otras mujeres neuquinas que también padecieron el acoso de otros delivery.

En los últimos tiempos la vía pública en muchos sentidos se ha convertido en un espacio de peligro para las niñas, jóvenes y mujeres. En este sentido, Natalia remarcó que: "Andes como andes vestida no tiene por qué suceder esto, es desagradable, es un momento horrible. Ojalá se pueda dar con este ´´pseudo´´ repartidor lo único que hace es acosar y anda a saber con qué otra intención anda”.