Hospitalarios retoman los paros y movilizaciones

Sin grandes resultados, finalmente se concretó una mesa de diálogo entre el gobierno de Río Negro y los trabajadores de la Salud. El ministro del área, Fabian Zgaib, de Gobierno, Rodrigo Buteler y la secretaria de la Función Pública, Liliana Arriaga, anunciaron la creación del ítem “Riesgo No Médico” para profesionales, técnicos y trabajadores de la Ley 1844 que no habían sido alcanzados anteriormente por las mejoras en los ingresos. Esta decisión tendrá un impacto del 7% sobre la asignación bruta de esos agentes.

Desde UPCN señalaron que “le recordamos al gobierno que las propuestas salariales deben ser aprobadas en el Consejo de la Función Pública, por lo tanto, más allá que este gremio actúa de buena fe y en disposición para el diálogo, insistimos que los acuerdos deben ser suscritos en dicho lugar.

Agregaron que “aceptar las imposiciones de este gobierno atenta contra la representatividad sindical y nos remite a una memoria que tanto dolor causó en el conjunto de los trabajadores. También atenta contra el salario de los hospitalarios ya que un trabajador que tiene la categoría 6 por ejemplo tendría una diferencia de $455 en su salario. Una vez más este gobierno llama a una mesa de diálogo para imponer soluciones desde la escasez, ignorando la presente realidad.

Mientras que desde ATE señalaron que el nuevo adicional es un avance, pero no revierte la inequidad. El secretario general, Rodrigo Vicente indicó que “la Mesa de Diálogo permite seguir mejorando los ingresos, aunque este nuevo anuncio unilateral no alcanza para terminar con las injusticias que se viven dentro de los hospitales. El gobierno todavía no entiende que los trabajadores de la Salud conforman un equipo más allá de sus formaciones específicas y que deben recibir un trato igualitario. Nuestro pliego de reclamos sigue sin ser atendido. Si los funcionarios escucharan más, no estaría en riesgo el funcionamiento de varios servicios y tragedias como las de Cona Niyeu se evitarían”.

Desde ASSPUR consideraron que “este nuevo incremento no es suficiente. Todas las asambleas de los hospitales públicos de Río Negro rechazaron el 7% de incremento anunciado por el gobierno de Carreras. El aumento representa unos $2.000 pesos. Exigimos una nueva propuesta, de al menos el 20%, similar al otorgado al sector de médicos. A partir del 28 de junio estaremos en estado de alerta y asamblea permanente en la que seguirán los paros y movilizaciones en días a definir”.