Un año signado por la mala relación con los estatales

Los conflictos con los distintos sindicatos marcaron el rumbo del gobierno de Arabela Carreras durante 2022. Es cierto que la inflación hizo su trabajo sobre los sueldos de los empleados públicos, pero también ella colaboró mucho para tensar la relación más de la cuenta. La gobernadora no conoce de tiempos, tiene actitudes de una tremenda inmadurez política en los que lanza dardos de los que luego debe arrepentirse y ceder ante cada una de las demandas de aquellos a los que ataca. Y nuevamente, en la previa a una paritaria en la que necesita bajar el nivel de conflictividad, rompió los acuerdos con ATE al darle identidad al nobel sindicato de Salud Pública y de paso le pego a los docentes que se mantenían en silencio: "son los segundos mejores pagos del país".

A esta altura, con 30 meses en el cargo, se puede decir que es sumamente torpe en su accionar. Durante los últimos seis meses quedó en evidencia que no tiene resto para plantear una pelea de la que siempre sale muy golpeada. Con muy pocas cosas para mostrar, sin fondos del plan Castello para prometer obras, y con el Hidrógeno Verde que por ahora sólo es un anuncio, su agenda está marcada por las protestas de los gremios. Así pasaron los paros de UnTER, los piquetes de ATE y en las últimas semanas los del nobel sindicato de Salud Publica, ASSPUR.

La semana pasada rompió el pacto con los hombres y mujeres de pecheras verdes. En su afán por bajar el nivel de tensión con ASSPUR, le otorgó un aumento diferenciado para el sector, que inmediatamente tuvo a ATE en las rutas con una denuncia de discriminación, el pedido de reapertura de paritarias y la exigencia del pago del aguinaldo como estipula la ley.

Julio comienza con un gran desafió para quienes administran las arcas de la provincia. Es que además de hacer frente al pago del 8% restante del aumento del 32% que representa unos 800 millones de pesos, también deberán juntar unos 4.500 millones para cumplir con la primera cuota del sueldo anual complementario, que la ley 27.073 estipula que se debe abonar, como tope, en la última jornada laboral de junio que se puede extender hasta cuatro días hábiles, algo que Río Negro no está costumbrado a cumplir.

El ministro de Economía, Luis Vaisberg, advirtió hace un mes que iba a haber complicaciones. Luego de convocar a paritarias para el 6 de julio, Carreras también declaró en el mismo sentido. Calificó el pago del SAC como un "desafío", lo que sirvió para evidenciar la situación compleja que están las cuentas de la provincia. Y además expresó que durante los primeros seis meses "hemos ofrecido salarios por encima de la inflación". Y en medio de esta confesión, aprovechó para chicanear a los maestros, quienes se mantienen en silencio desde que arreglaron sus sueldos en mayo, "son los segundos mejores pagos del país".

Carreras no es la única que cree que el poder le da impunidad para poder hacer declaraciones sin medir las consecuencias. Se sabe que el poder marea y hace perder el sentido de la realidad. Eso le pasó al diputado Nacional de Juntos Somos Río Negro, Agustín Domingo, quien se mostró muy fastidiado por poder llegar en auto hasta el hall del aeropuerto de Bariloche porque ATE bloqueó los accesos en demanda de una nueva paritaria y en contra del trato diferenciado hacia ASSPUR, un gremio que antes no era reconocido por el gobierno.

Indignante, una vergüenza. Piquete de ATE en el acceso al aeropuerto. Residentes y turistas deben caminar con el equipaje más de un kilómetro para pasar. No podemos permitir este abuso, es una metodología que hay que desterrar. #PIQUETE #bariloche pic.twitter.com/cXtLAxQdby — Agustín Domingo (@AgustinxDomingo) June 22, 2022

Domingo, publicó en twitter: "Indignante, una vergüenza. Piquete de ATE en el acceso al aeropuerto. Residentes y turistas deben caminar con el equipaje más de un kilómetro para pasar. No podemos permitir este abuso, es una metodología que hay que desterrar". El diputado y ex ministro de Economía de la provincia, debía arrancar su semana laboral, por eso tenía que abordar el vuelo (que no paga) del miércoles para llegar al Congreso. El secretario General de ATE, Rodrigo Vicente le contestó por la misma red social que podría haber evitado la caminata "si el gobierno que integra convocara a paritaria a tiempo, pagara salarios por encima de la canasta básica y no hiciera diferencia entre trabajadores".

Ajeno a los malabares que debe hacer Carreras para transitar los últimos meses de su gestión, el senador Alberto Weretilneck comenzó con la campaña electora para volver al despacho de Laprida y Belgrano de Viedma. En sus redes sociales marcó la cancha y recordó que las recientes inauguraciones del polideportivo de la Universidad del Comahue en Bariloche y del nuevo edificio de la escuela 63 de Cinco Saltos, fueron prometidas en su gestión.

La gobernadora se bajó de su intención de ser reelecta. Y por su presencia diaria en Bariloche y ante la imposibilidad de Gustavo Gennuso de ir por un nuevo mandato, está lanzada para llegar al Centro Cívico. Weretilneck irá por la gobernación, pero deberá negociar ante algunas de las aspiraciones de la actual mandataria, es que ella es la que tiene la lapicera para firmar el llamado a elecciones. Para separarla de las nacionales será a fines de marzo o abril y para eso tiene que hacer la convocatoria 90 días antes.

Los tiempos se aceleraron en Río Negro, el partido de gobierno encolumnado detrás de Weretilneck, amo y señor de Juntos Somos Río Negro, necesita levantar la imagen y separar a la actual gobernadora de la figura del cipoleño. Mientras, cada paso que da Carreras deberá ser supervisado, es que ante cada problema que surge su primer reacción es romper el escenario para cualquier negociación.