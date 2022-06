Un nene de 9 años vive un calvario en la escuela

Un nuevo caso de bullying escolar conmueve a toda la comunidad de Río Gallegos. Una mamá, relató a los medios locales que su niño, de 9 años se largó a llorar desconsoladamente cuando ella se dio cuenta de la situación que padece a diario en la escuela. Lo más preocupante es que según denunció la familia, los mensajes se repetían constantemente a toda hora y desde distintos números de teléfonos, con frases como "Aaron es gay" o "negro".

“Los directivos no me dieron respuestas”, sostuvo indignada la madre, Gabriela Ferreyra: “Este constante hostigamiento que recibe mi nene es por parte de sus compañeros de clases a su celular. Mi hijo con tan sólo 9 años llegó el día viernes de pileta y empezó a recibir mensajes como los que publiqué, no sólo eso, cuando vimos esos mensajes se largó a llorar angustiado y cansado de esta situación”, explicó a La Opinión Austral.

En un primer momento, la mujer preguntó en el grupo de WhatsApp de padres, quiénes eran los nenes que estaban acosando a su hijo, sin embargo “ninguno contestó”. Desde la escuela no obtuvo hasta el momento una respuesta sobre el accionar que se vive también dentro del aula.

“Es un nene al que no le gustan las discordias, no quería contarlo porque les decía a sus seños y no hicieron nada”, Gabriela decidió exponerla llamando a la reflexión a los padres porque si bien le ofreció a su hijo que no vaya más a la escuela: “yo tengo que seguir yendo porque tengo que estudiar”, le contestó él.

Por último, se preguntó: “Por qué mi hijo tiene que estar aguantando a estos nenes maleducados, sé muy bien que la educación viene de la casa. Esto sigue sucediendo en las escuelas y con nenes de tan corta edad. ¿Cómo le tengo que enseñar a mi hijo a defenderse? Si a él la violencia no le gusta ni lo criamos de esa manera”.