Empresarios advirtieron del difícil panorama económico

Desde la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro aprovecharon la conmemoración del 9 de julio para expresar el malestar que hay en el sector. Señalaron que “conmemoramos el aniversario de la firma del acta de independencia. En la famosa Casa de Tucumán se reunían las Provincias Unidas de Sudamérica para resolver los conflictos internos, entre Buenos Aires y las demás jurisdicciones, y se abrían paso al proceso independentista. El contexto es distinto, pero la necesidad de unirnos parecería ser la misma”.

Agregaron que “los argentinos vivimos momentos difíciles, angustiantes, y de gran desconcierto. El deterioro económico no sólo no se detiene, sino que se acentúa a diario. Tal como venimos advirtiendo hace tiempo desde la Federación. Se acerca a un punto en donde será muy difícil revertirlo. Un punto en el que las pymes argentinas deberán tomar la decisión de abandonar el sueño de emprender, ante la imposibilidad y la constante incertidumbre económica, o agonizar un tiempo más”.

Señalaron que “los comerciantes, los trabajadores, los emprendedores, la crisis arrasa con todos sin discriminar categoría o escala monotributista. Somos esclavos del dólar, el petróleo, la deuda externa, las malas decisiones económicas y la ausencia de un plan país. Sí, el contexto es otro, pero la necesidad de unir nuestras voces en un único grito es casi tan necesaria como en 1816”.

“Hoy, nuestro equipo trabaja arduamente, intentando contribuir a mejorar las condiciones donde desarrollamos las distintas actividades económicas que representamos desde la Federación. El trabajo no es recompensado, es frustrante, agotador y muchas veces criticado. No nos complace afirmar que no logramos ser escuchados. Esperamos de la dirigencia política prudencia, austeridad y grandeza. Toda agresividad es innecesaria ante un panorama tan delicado. Bajo la consigna “La salida es de la mano de las Pymes”, exigimos a nuestros dirigentes el simple hecho de la escucha”.