Este viernes, por la noche, la justicia rionegrina dio a conocer el identikit de una persona sospechosa de haber participado en el crimen de Agustina Fernández, la joven pampeana que se instaló en Cipolletti para estudiar medicina.

Por la magnitud del caso y las multitudinarias marchas que se realizaron en Cipolletti y en Santa Rosa, en la provincia de La Pampa, para pedir avances en la investigación, el identikit fue difundido masivamente en los medios de comunicación y en las redes sociales.

Este sábado, un hombre de Cipolletti con características muy parecidas al identikit que difundió la justicia se contactó con varios medios para explicar que fue escrachado por parecerse al hombre que es intensamente buscado por la policía.

Y a través de las redes sociales, escribió: “Hola, soy Santiago Aburto y quería hacer un descargo con esa gente que está publicando mí foto, como el supuesto identikit, lo único que quiero pedir es que dejen de subir la foto y dejen de mandar mensajes, porque la verdad que ninguna prueba ni ninguna hipótesis me vincula con la causa, ya vino la policía a casa, ya hablamos. Ahora lo que quiero es que dejen de difamar mí imagen eso nada más".

"Esto me pone muy mal, el del identikit soy yo, no puedo salir a la calle, la policía ya vino a mi casa y sabe dónde vivo. Yo soy papá también y lo que le hicieron a Agustina eso solamente lo hace un enfermo mental, yo trabajo y tengo mis cosas no necesito andar robándole a nadie”, continuó.

Agregó que “no tengo por qué esconderme y estoy a disposición de la justicia. Repudio esto que le pasó a Agustina, y ojalá se esclarezca pronto este asesinato. Estoy tranquilo, con la conciencia limpia. Nunca estuve cerca del lugar del hecho ese día. Soy músico, trabajo en mi computadora y puedo dar pruebas que no tengo nada que ver. Vivo solito con mi madre y tengo un hijo de 4 añitos. Lo único que pido es que dejen de difundir mi imagen, confundir a la gente y entorpecer la causa”.