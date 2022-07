Salud no da tregua: 48 horas de paro

Tras el frustrado encuentro del Consejo de la Función Pública, que reunió al gobierno de Río Negro y a los dirigentes de ATE y UPCN, en la que no hubo ninguna propuesta de incremento salarial para el segundo semestre, el malestar entre los estatales aumentó.

Desde el sector de hospitalarios nucleados en ASSPUR, consideraron que “ni mesa ni reunión hubiesen hecho falta. Otra puesta en escena que ya, a estas alturas, tienen viso de cargadas o tomadas de pelo al colectivo de trabajadores y por añadidura, al de toda la comunidad. Pero no es bueno jugar con fuego porque cuando cae el telón de sus actuaciones, los espectadores se pueden tornar más irascibles y las consecuencias de ello puede desembocar en un caos institucional y de gobernabilidad que no pueda acomodarse recurriendo a otra puesta en escena”.

Agregaron que “la gente ya no les cree y lo que es más grave le reduce semana a semana, día a día y hora a hora su límite de tolerancia. Salud no soporta un minuto más de su circo ridículo y previsible. Ya es hora de cambiar la obra y de convocar a los actores de una realidad que les golpea la puerta y que no están dispuestos a dar un solo paso atrás en sus reclamos”.

Y anunciaron más medidas de fuerza. El 12 y 13 de julio vuelven a parar en todos los hospitales públicos de Río Negro.