Todavía no hay investigación policial por alumnos armados

Desde el ministerio de Gobierno y Educación informaron que no se registran denuncias concretas por los alumnos neuquinos armados que amenazaron con tirotear escuelas. Por lo tanto, todavía, no hay investigación policial y desde el área de gobierno trabajan en conjunto con las autoridades para "entender el problema de fondo".

En comunicación con 24/7 Canal de Noticias , Carolina Luzuriaga, abogada del ministerio de Gobierno y Educación; dijo que este domingo tomaron conocimiento sobre los videos difundidos en redes sociales. En las imágenes, se observa a menores de edad con armas.

Noticias Relacionadas Alumnos neuquinos armados amenazan con tirotear escuelas

Según la información viralizada, un grupo de alumnos del C.P.E.M. Nº27, venía planeando por WhatsApp un tiroteo para este lunes por la mañana. "Eso están avisando a los directivos, lo hagan o no, creeríamos que la policía tiene que sacarles de las manos las armas a los menores", fue el texto difundido en Facebook.

En este contexto, la abogada indicó que "la situación está contenida", pero dijo que "no hay investigación policial, porque no hay denuncia".

"Acá se manifestó una situación de temor que hay que detener pero, no están haciendo ninguna denuncia concreta. No hay que buscar al chivo expiatorio. No es uno el problema, es el conjunto", reiteró Luzuriaga.

"Los chicos están manifestando algo y eso hay que trabajarlo con inmediatez", dijo Luzuriaga. No obstante, indicó que "no hay que estigmatizar a los chicos" y especuló con que, las armas utilizadas, "pueden llegar a ser de juguete".

"Se trabaja en el trasfondo... ¿por qué los chicos llegan a este punto?", agregó y aclaró que las clases no fueron suspendidas, pero tampoco corre la falta para los alumnos.

Asimismo, indicó que "tenemos que tener cuidado con los jóvenes y ver qué está pasando en ese grupo de chicos, y saber si hay maltratos o bullying... es decir, saber por qué llegan a ese punto". "Es muy importante que trabajemos juntos. El niño no es violento porque sí", concluyó.