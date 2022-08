Muerte en CEF 4: "No lo reanimaron como tenían que hacerlo"

Crecen las dudas sobre lo que le sucedió a Rafael Casado, el hombre de 50 años que falleció este viernes en una clase de natación en el Centro de Educación Física Nº4 en la ciudad de Neuquén. Su familia marchará este miércoles a las 18 en el establecimiento, que abrirá sus puertas luego de su muerte.

El hecho ocurrió después de las 21, mientras el hombre nadaba en el grupo de "pileta libre" del complejo ubicado en Copahue y José Rosa. Según contó Mariela, cuñada de la víctima, recibieron una llamada del CEF informando que el hombre había fallecido. "Así de esa manera, sin tacto", aseguró.

"Cuando mi hermana llegó con sus hijas, lo encontraron tirado en el piso con una toalla en el cuerpo y otra en los pies. Alejandra, su esposa me dijo que seguía calentito pero que no pudieron hacer nada", contó angustiada. "Nos dijeron que era un paro cardíaco pero después cuando nos entregan los papeles, dice que la muerte fue por inmersión", aclaró.

La familia pide justicia porque las versiones "no encajan". "No tenían desfibrador ni guardavidas, hay muchas versiones y testigos que estuvieron allí y que vieron que no lo reanimaron como tenían que hacerlo", detalló.

Mariela también denunció que ninguna autoridad, tanto del Consejo Provincial de Educación como desde la Justicia, se comunicó con la familia. "Destruyeron una familia, mi cuñado era una persona vital, deportista, iba a natación desde hace diez años", dijo y agregó que marcharán para que "se esclarezca el caso y que no vuelva a pasar", que "las instituciones tengan lo que tienen que tener".

