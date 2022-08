Las fotos y las preocupaciones de un diputado

Tras haber logrado un par de fotos durante la visita del llamado súper ministro de Economía, Sergio Massa, a la Oil & Gas de Neuquén, el diputado provincial por Unión Popular, Carlos “el Chino” Sánchez, dejó de lado su inactividad legislativa y presentó un par de proyectos. Nada del otro mundo, simples declaraciones que se agotan en sí mismas. Pero que, sin embargo, llaman la atención tras su letargo (o, si se quiere, ostracismo).

Podría decirse que ha comenzado a transitar por una renovada etapa. Pero hay quienes han hecho notar que el súbito interés por la gestión iría mucho más allá. Se dice que -esta vez- los armadores del MPN analizan la posibilidad de llevar con la boleta a gobernador, solo a las colectoras genuinas; es decir las que garantizan representatividad, compromiso y -para qué negarlo- votos. No sería el caso de la colectora de Sánchez a la que se ha considerado una suerte Pyme familiar. Ahora, en el MPN, hay quienes no quieren que los satélites les resten volumen al bloque propio y es por eso que recomiendan ser selectivos con las colectoras y evaluar el grado de compromiso que tuvieron. A Sánchez se le cuestiona no haber apoyado en las difíciles.

El “Chino” -no está de más recordarlo- fue candidato a diputado provincial en 2003, después ingresó a la Legislatura en 2007, y luego fue diputada su esposa, Fernanda Esquivel. En 2015 regresó Sánchez, fue reelecto en 2019 y ahora (sin posibilidad de reelección) busca que Esquivel encabece la colectora con la que solamente se beneficiarían ellos y los familiares y amigos a los que les dan algún carguito a su lado, dicen.

Embanderado con el Frente Renovador, Sánchez suele presentarse como el embajador de Massa en Neuquén, pero quedó bien en claro que los contactos del superministro son con el MPN oficialista y opositor. Sin ir más lejos, en la Oil & Gas Massa elogió públicamente tanto a Jorge Sapag y a Omar Gutiérrez como a Rolando Figueroa. A Sánchez, en cambio, no le asignó protagonismoalguno; como tampoco se lo había asignado en 2014, cuando las fotos del ahora ministro eran con Guillermo Pereyra y con el ex intendente Horacio “Pechi” Quiroga.

Sánchez trata de explotar sus fotos con Massa, pero en fin. Ahora bien ¿De qué tratan los proyectos de comunicación que acaba de presentar? Uno expresa beneplácito por la resolución de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), que prorroga la vigencia de la moratoria previsional para mujeres, hasta el 31 de diciembre del corriente año. El otro es una expresión de deseo para solicitarle a Nación “la inmediata conclusión” de las obras de refuerzo del Gasoducto Cordillerano Patagónico. Nada más que eso.