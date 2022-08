La Justicia también investiga estafas a particulares en el BPN

La investigación para determinar los detalles de las maniobras fraudulentas con tarjetas de débito de beneficiarios de planes sociales en Neuquén continúa, y mientras tanto otras operaciones que involucran a estafas a particulares salen a la luz. El propio fiscal Pablo Vignaroli contó en La Primera Mañana por AM550 que desde el año pasado investigan un caso de un cliente particular del Banco Provincia del Neuquén (BPN) que se vio perjudicado por una situación similar a la que la Justicia examina en estos días, pero que no involucra dinero público.

En relación a las estafas con los planes, según las últimas informaciones, los damnificados declararon a los fiscales que le entregaban la tarjeta a otras personas que para que cobren a través de ellos mediante el cajero automático. Sin embargo, no recibían el total del valor que les correspondía.

"Los beneficiarios de los planes sociales iban al banco, retiraban la tarjeta y se la entregaban a un 'referente' con el que tenían el contacto obtener este subsidio. Luego, estos referentes entregaban el plástico a quienes hacían la extracción final. Esta era la mecánica que estamos notando en las entrevistas a los damnificados que venimos realizando", detalló el fiscal, Pablo Vignaroli, en AM550.

"A su vez, los beneficiarios no tenían conocimiento de estas maniobras porque no tenían acceso a la cuenta. La condición era que si no entregaban la tarjeta, estas personas no podían acceder al subsidio", agregó Vignaroli.

Por otro lado, la fiscalía confirmó que ya se inició otra investigación en paralelo para averiguar cómo eran las maniobras que hacían los empleados bancarios del BPN. "Habían varias modalidades que llevaban adelante, como por ejemplo, crear una nueva tarjeta de debido en el sistema del banco para transferir los fondos de los planes", explicó el fiscal en AM550.

Desde el gremio de los bancarios piden transparencia por los hechos que vinculan al BPN

Luego de que se conociera la noticia que causó conmoción en la región con los casos de estafas millonarias con planes sociales, a través de tarjetas en el Banco Provincia del Neuquén (BPN), el gremio La Bancaria pidió mayor transparencia y criticó a las autoridades de la entidad por no haber realizado la denuncia.

"En el banco hubo una investigación que comenzó el año pasado y terminó en febrero de este año con el despido de tres trabajadores. En esta investigación, 'salta' este problema con las tarjetas de planes sociales para apropiarse de dinero. Sin embargo, el BPN despide a estos trabajadores, pero no hace la denuncia correspondiente, lo cual a nosotros nos parece muy extraño", expresó Francisco Melo, secretario general de La Bancaria, en AM550.

"Queremos que justifiquen por qué no hicieron la denuncia, ya que si la hubiesen hecho no se llegaría a este momento. Pedimos que haya transparencia y que haya una respuesta porque ellos tenían conocimiento y no lo denunciaron", agregó Melo.

Según las últimas informaciones, se reveló que se sustrajeron aproximadamente 123 millones de pesos y todavía se desconoce el destino final de estos fondos. Hay 200 damnificados hasta el momento y la fiscalía avanza con la investigación a través de la propiedad inmueble, del automotor, y en rentas.