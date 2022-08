Di Luca habló sobre la millonaria estafa con los planes sociales

Luego de que saliera a la luz la millonaria estafa que, al menos seis personas, perpetraban a través de diferentes maniobras bancarias con los planes sociales, se realizaron varios allanamientos en dependencias gubernamentales de la provincia de Neuquén. Ante esto, el ministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca, aseguró que "la investigación se hizo de forma conjunta entre el BPN y el Ministerio".

"Las tarjetas las entrega el Banco Provincia, y ante un pedido de información del banco, se realizó el trabajo hace un par de meses para ir aportando información e ir armando el esquema de investigación" dijo Di Luca ante las cámaras del Noticiero Central de 24/7 Canal de Noticias.

"Hubo una persona que hizo una denuncia por no haber cobrado un programa que todavía no sabemos si es nacional o provincial. Luego, según la investigación, hay unas 190 personas que serían las perjudicadas" aseguró el ministro.

"El gobernador tiene mi renuncia a disposición desde el primer día" dijo Di Luca. "Yo he abierto las puertas de desarrollo social para que se investigue todo. No voy a entrar en polémicas que no le hacen bien a la investigación. Ahora iniciamos una auditoría sobre todos los programas provinciales" contó el encargado de la cartera de Desarrollo Social.

Recordemos que la investigación por esta defraudación con dinero de planes sociales en Neuquén llevó a la fiscalía de Delitos Económicos a ordenar un allanamiento a dos oficinas gubernamentales. La causa tiene, por el momento, seis personas identificadas que realizaban varias extracciones a la vez en cajeros automáticos. Sólo entre febrero y julio de este año, el robo rondaría los 57 millones de pesos, unos 10 millones por mes. El monto total, según el Banco Provincia, desde 2020 a la fecha, es de 123 millones de pesos.