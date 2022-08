Condenaron a una diputada K neuquina

La ex intendenta de Zapala, Soledad Martínez, fue condenada por el Tribunal de Cuentas de la provincia de Neuquén por no haber podido justificar parte de los gastos del ejercicio 2013. No es la primera vez que ese organismo sanciona a la actual diputada provincial por el Frente de Todos (FdT). Hacia fines de 2021 lo hizo por el ejercicio 2014 y la legisladora señaló que se trataba de “una operación mediática”.

Pues bien, el viernes último, el Tribunal notificó su resolución del 8 de junio con la que condenó a Martínez y a tres de sus ex funcionarios al pago (en forma solidaria) de 422.780,97 pesos, incluidos los intereses que se acumularon desde el 31 de diciembre de 2013 al 31 de marzo de este año. Los otros condenados son Daniel Alberto Julián (ex secretario de Hacienda), Liliana Cinthia De Pedro (ex contadora general) y Narciso Gabriel Espinosa (ex tesorero).

Como el Tribunal ratificó “la responsabilidad administrativa patrimonial” de los cuatro, tienen que pagar de sus propios bolsillos. Para ello les otorgó un plazo de 20 días para que pasen por el Banco de la Provincia de Neuquén (BPN) a realizar el correspondiente depósito; si no lo hacen le dará intervención a la Fiscalía de Estado.

Cabe recordar que en noviembre de 2021 el mismo Tribunal dio a conocer una condena de 1.141.056,91 pesos a Martínez y a tres ex funcionarios, por la ausencia de documentación para acreditar gastos realizados durante el ejercicio 2014 de la Municipalidad de Zapala. Dicha condena se dictó el 21 de julio y tras su publicación, la ex intendenta habló de una supuesta “operación mediática”.