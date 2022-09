La Policía, la última en enterarse

La semana que termina fue intensa en lo político, especialmente en lo que hace a la interna del MPN. También lo fue en materia de inauguraciones de obras, entre ellas la avenida confluencia de los ríos Neuquén y Limay. Y hubo un dantesco incendio que, lamentablemente, dejó víctimas fatales en una refinería de Plaza Huincul. Pero no fueron los únicos temas que generaron reacciones y comentarios; nada de eso, también lo hicieron las quejas de la hermana de una víctima de homicidio, las amenazas al jurado popular del caso por el femicidio de Agostina Gisfman y las arremetidas del diputado Francisco Sánchez. Veamos.

La interna se puso áspera

El camino rumbo al 13 de noviembre en que el MPN votará candidato a gobernador se puso tan interesante como áspero. Primero Rolando Figueroa (Violeta) confirmó que será candidato a gobernador, pero no dijo si irá por dentro o por fuera del partido. Luego el gobernador Omar Gutiérrez (Azul) respondió con una ironía a las críticas a su gestión y preguntó por qué no se va de Neuquén. Y después Azules y Petroleros (de Guillermo Pereyra y Marcelo Rucci) confirmaron su alianza estratégica. En el medio, uno de los referentes del PJ, el concejal Marcelo Zúñiga, dio a entender que Figueroa tiene las puertas abiertas en un posible bloque o alianza de partidos. En fin, las que vienen serán jornadas de decisiones fuertes.

Sánchez arremete (de nuevo)

Duró poco el silencio del diputado nacional del PRO Francisco Sánchez, luego de los reproches que le llegaron (incluso desde Juntos por el Cambio) por su propuesta de pena de muerte contra Cristina Fernández de Kirchner. “Cada tanto recibo una denuncia, amenazas e insultos son cotidianos; pero no me van a detener”, expresó en respuesta a quienes habían anunciado que lo denunciarían judicialmente por presunta incitación a la violencia. “No me van a detener ni a mí ni a muchísimos convencidos en no ceder ni un centímetro a quienes siguen destruyendo nuestro país”, reforzó.

Un par de días más tarde, inspirado en cuestiones energéticas, Sánchez lanzó críticas tanto contra el kirchnerismo como contra el MPN Azul, en especial contra Jorge Sapag.

Está bien, pero no tanto

Metido de lleno en su precandidatura a intendente, el concejal capitalino, Juan Peláez (UCR), lanzó una crítica contra el intendente Mariano Gaido, protagonista de una maratón de inauguraciones de obras en el mes aniversario de Neuquén. Peláez le bajó el precio al mirador costero que inauguró el jefe comunal y dijo: “Ciertamente es bonito el mirador; pero, ¿De qué sirve si es para contemplar un río contaminado? Los recursos deberían volcarse en inversiones que eviten contaminar el cauce”, dijo Peláez y agregó: “Siguen apostando al circo y no a las prioridades de la gente”. El mirador apunta al Río Neuquén.

Reproches a la Policía

“En el Oeste todos sabían dónde estaba Meriño, menos la Policía”, acusó Melany Ribeiro, hermana de Alan Denis el joven asesinado por ese sujeto que se fugó de la Comisaría 12 de Neuquén y fue recapturado.

Lucas Meriño, de 18 años, quedó tras las rejas por el homicidio perpetrado el 5 de agosto, en el Barrio 7 de Mayo. Luego de su recaptura, Melany fue entrevistada por la AM550 y 24/7 Canal de Noticias y aseguró que “en todo momento”, su familia y los vecinos, le dieron “información a la Policía para que lo capturen”.

“Con la tecnología que existe en la actualidad no podíamos entender, como familia, que Meriño estuviera subiendo fotos a las redes sociales, cambiando sus estados de WhatsApp, y que la policía no lo supiera, ya que todos los que viven en el Oeste sabían dónde estaba”, expresó e indicó que no entienden por qué “la policía no hacía nada para encontrarlo, pese a que les marcamos muchos lugares donde sabíamos que se escondía”.

Lluvia de piedras

Vecinos del Oeste capitalino recibieron literalmente con una lluvia de piedras a policías que llegaron hasta el lugar para recuperar una motocicleta que había sido robada en Cipolletti. La recuperaron, pero la pasaron mal por el accionar de estos malvivientes.

Todo comenzó el lunes por la tarde cuando motoristas, junto a efectivos de las comisarías 2 y 21, intentaron identificar a dos jóvenes que se movilizaban en una Yamaha XTZ250 color negra, por el Bajo. Los sujetos emprendieron la fuga, los persiguieron con motos y patrulleros y cuando los hampones llegaron al barrio Loteo Social dejaron tirada la moto y continuaron escapando a pie (en realidad, a la carrera). Luego vinieron los piedrazos.