“En el Oeste todos sabían dónde estaba Meriño, menos la Policía”

A menos de 24 horas de que la policía recapturó a Lucas Meriño de 18 años, condenado por el crimen de Alan Denis Ribeiro, producido el pasado 5 de agosto en el Barrio 7 de mayo, habló en exclusiva en AM 550 y 24/7 Canal de Noticias Melany, la hermana del hombre asesinado, quién manifestó "en todo momento ellos le daban información a la Policía para que lo capturen".

Con respecto a la fuga de Meriño, Melany, indicó que “no puede creer que Meriño se haya fugado”. “Parece de película que un asesino así se escapó de una comisaría y sobre todo que estuviera detenido en un lugar con tan poca seguridad”, agregó.

Mientras el prófugo no era recapturado, la familia Ribeiro se encontraba con “bronca, impotencia y miedo de que no lo volvieron a encontrar”, además de no tener la tranquilidad de que estuviera cumpliendo su condena por haber asesinado a Alán Denis. “Sentimos miedo porque en ningún momento desde la Fiscalía se comunicaron con nosotros y tampoco nos brindaron seguridad”, expresó Melany y aseguró “que ellos siempre supieron que estaba escondido en el oeste neuquino, porque viven en esa zona y les llegaba información de los propios vecinos”.

“Con la tecnología que existe en la actualidad no podíamos entender como familia que estuviera subiendo fotos a las redes sociales, cambiando sus estados de WhatsApp; todos sabían dónde estaba y que la propia policía no hiciera nada para encontrarlo, ya que les marcamos muchos lugares donde sabíamos que se escondía”, expresó.

Además, Melany dijo que “estuvieron en peligro en todo momento, porque Meriño andana por el barrio armado y cuando finalmente cayó se encontraba a tres cuadras dando clases de fútbol a 50 niños, si me hubiese visto a mí la verdad que no sé qué podría haber pasado”.

Al conocerse la noticia de que Meriño fue recapturado ahora la familia de Alan Denis, solicita y exige a la Justicia neuquina “que tomen las medidas necesarias para que no vuelva a fugarse y que espere la sentencia en una unidad de máxima seguridad, ya que consideran que no puede estar en una comisaría, porque podría suceder lo mismo”.

Alan Denis Ribeiro

Alán Denis Ribeiro, fue asesinado por Lucas Meriño cuando salía de su casa con su moto e ir a lo de su madre y al menos dos o más personas lo abordaron para asaltarlo, terminan disparándole a la altura del pecho y ocasionan su muerte. Hasta el momento, hay un sólo detenido y acusado en esta causa. La investigación continúa para dar con al menos dos jóvenes más que están involucrados en este homicidio.

MIRÁ LA NOTA COMPLETA: