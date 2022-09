Mensaje político del MPN: las listas Azul y Azul y Blanca, trabajarán "en equipo"

"El futuro de Neuquén se construye con consensos y en equipo" fue el mensaje con el cual el gobernador Omar Gutiérrez encabezó el comunicado, o "declaración" tal cual fue publicado en las redes sociales a las 6:15 de la mañana de este miércoles, en el cual se destacan, además de los objetivos y conclusiones del Movimiento Popular Neuquino, las firmas de los referentes de las Listas Azul y Azul y Blanca "corrientes internas de pensamiento que han sido miembros fundantes del proceso que se inició en 2004 y que permitió acceder a la gobernación provincial en 2007": el propio Gutiérrez, y también Jorge Sapag, Marcos Koopmann, Guillermo Pereyra y Marcelo Rucci.

El comunicado se da a conocer un día después de las primeras definiciones del mandatario a propósito de a confirmación de la candidatura del diputado nacional por el MPN, y exgobernador del partido, Rolando Figueroa, en la campaña por la gobernación de la provincia para el 2023. El pasado lunes, Figueroa confirmó que competirá en las urnas, pero no especificó si lo haría en las internas del partido, o "por afuera", con sello propio, aunque se especula con lo último.

De esta manera, Gutiérrez da a conocer que tanto su corriente interna del partido, como la que viene del lado "petrolero" han firmado un acuerdo para las próximas internas del 13 de noviembre. Resta ahora saber, qué pasará con Figueroa.

El comunicado:

DECLARACION

EL FUTURO DE NEUQUEN SE CONSTRUYE CON CONSENSOS

Con motivo de la convocatoria que realizó el Movimiento Popular Neuquino para la elección interna a los cargos electivos que propondrá para las próximas elecciones generales, los referentes de las Listas Azul y Azul y Blanca – corrientes internas de pensamiento que han sido miembros fundantes del proceso que se inició en 2004 y que permitió acceder a la gobernación provincial en 2007 - venimos manteniendo reuniones con afiliados y simpatizantes de todo el MPN y sectores independientes, lo que nos ha permitido llegar a las siguientes conclusiones:

El Movimiento Popular Neuquino se constituyó en 1961, en tiempos de proscripción política, pobreza provincial y un profundo abandono por parte del centralismo porteño, respondiendo a las aspiraciones de amplios sectores populares de nuestra Provincia, proponiendo soluciones concretas y fundamentales para afrontar tales penurias, con una esencia profundamente democrática y federalista, fundando su actuación en los deseos y anhelos del pueblo neuquino, cuya voluntad consulta y aspira a representar.

En este sentido, en tiempos de incertidumbres y grietas insalvables, cuando nuestra provincia se ha convertido en un refugio para miles de familias neuquinas, ante esta profunda crisis generada por los grandes partidos nacionales, que ha sumido a nuestra Patria en la inflación y en la pobreza; las acciones claras y la búsqueda de coincidencias constructivas entre quienes tenemos responsabilidades dirigenciales, se tornan imprescindibles en tanto se transforman en certidumbres tranquilizadoras.

Coincidencias que nos permiten generar propuestas generales y rectoras para una gestión a partir de la ratificación de los principios fundacionales que inspiraron la conformación de nuestro Movimiento y ofreciendo un profundo espíritu de colaboración para asegurar la paz social, la unión de todos los neuquinos, dentro de la diversidad de ideas, condición indispensable para impulsar el progreso de cada familia neuquina.

Coincidencias que nos permiten asumir el desafío de trabajar juntos en la construcción de nuestro programa de gobierno y en la selección de los mejores candidatos a través del voto popular de nuestros afiliados e independientes, de la misma forma que ya lo hemos hecho en anteriores oportunidades. Con nuevas ideas, nuevos dirigentes, pero defendiendo los mismos valores de siempre, respetando la historia de nuestro partido y sus principios fundacionales.

Nosotros somos un Movimiento, en el cual el centro de todas nuestras decisiones de gobierno es la persona humana y su dignidad. Con un profundo sentido humanista, de equidad y solidaridad, para acompañar a los mas humildes.

A lo largo de la historia provincial, nuestro Movimiento ha sido una herramienta de la democracia para que los gobiernos provinciales que surgieron del voto popular desarrollaran la provincia y trajeran progreso para sus habitantes.

Nuestra declaración de principios sostiene “del Neuquén, para el Neuquén. Y la Patria”. Nos negamos a cumplir el rol que algunos dirigentes nacionales pretenden de nuestra provincia, que seamos una colonia que abastezca de materias primas baratas al puerto de Buenos Aires.

Nuestro partido nació contra el centralismo y el verticalismo, ese verticalismo que aún hoy sigue pretendiendo elegir a dedo a nuestros gobernantes desde una oficina de Buenos Aires. Por eso, reafirmamos nuestro compromiso de defender, como siempre los hemos hecho, a las familias neuquinas y sus recursos, de la intromisión del centralismo porteño.

En 2004, estas dos corrientes internas nos planteamos impulsar el cambio positivo para nuestra provincia, algo que aún hoy sigue teniendo vigencia.

Estos dos espacios hemos trabajado, cada uno desde sus lugares de acción, para lograr el desarrollo de Neuquén, una provincia que logró un crecimiento de su economía en la última década de más del 40% y que generó la mayor cantidad de empleos privados de todo el país.

Neuquén está mostrando el camino de salida para esta crisis nacional. De la mano de un plan estratégico claro y el trabajo en conjunto entre el gobierno provincial, los gobiernos locales, las fuerzas del trabajo, los empresarios y todos los habitantes de nuestra provincia. Lo que constituye un modelo que permite atraer inversiones, generar empleo y recursos para Neuquén.

Neuquén tiene el menor índice de mortalidad infantil y la mayor expectativa de vida. Estos son solo algunos ejemplos de lo que hemos podido lograr trabajando juntos, y de lo que tenemos que cuidar para el progreso de cada familia neuquina y de las futuras generaciones.

Hoy este presente de Neuquén es de optimismo y esperanza frente a una Argentina que va a los tumbos. Esto nos marca que estamos en el camino correcto. Siempre hay cosas por hacer y mejorar, como en la vida misma, como en nuestras casas. Siempre hay horizontes nuevos para mejorar. También otro tanto por corregir, aprender y modificar.

Sabemos que aún hay un largo camino para recorrer y que todo Movimiento tiene que ser dinámico para adecuarse a la realidad cambiante. Lo sabemos porque estamos cerca de nuestra gente, recorriendo cada pueblo, cada paraje, escuchando a cada habitante, para conocer sus anhelos, sus sueños, como también sus angustias y sus frustraciones.

Nuestro objetivo es que cada familia neuquina tenga una vida digna, con tranquilidad, con estabilidad, con realizaciones. Para eso tenemos que seguir trabajando para que cada familia neuquina pueda progresar en el lugar de la provincia donde haya decidido vivir.

Los trazos generales de estas coincidencias a las que arribamos están vinculados a que en cada familia neuquina haya un trabajo que permita materializar los proyectos que tienen para su vida, al desarrollo de una nueva política de viviendas sociales, de fortalecimiento de la educación y de la construcción de mas federalismo.

Para lograr esto, tenemos que profundizar el rumbo, allí donde hay aciertos; corregirlo donde hemos cometido errores y hacer las cosas que aún no se han hecho, porque cada cumbre que alcanzamos, solo nos muestra que hay nuevas cumbres por lograr; de la misma forma que cuando solucionamos un problema, solo encontramos nuevos desafíos por afrontar.

Por eso, las prioridades de nuestro plan de gobierno van a estar puestas en:

• Impulsar el progreso y el desarrollo de las familias neuquinas, para asegurarles una mejor calidad de vida sin importar en que pueblo o paraje de nuestra provincia vivan.

• Impulsar una política habitacional con nuevas herramientas que brinden soluciones habitacionales e infraestructura de servicios para todas las familias neuquinas, siguiendo experiencias exitosas como los planes de loteos sociales que se llevan adelante en la ciudad de Neuquén, en Zapala, en Chañar. Queremos ayudar a que las familias neuquinas puedan alcanzar el sueño de la casa propia, por eso trabajaremos en conjunto con los intendentes, aprovechando la herramienta fabulosa que es el Banco de la Provincia del Neuquén, para impulsar una política crediticia que brinde mas soluciones habitacionales, porque la vivienda propia significa tranquilidad y seguridad para desarrollar nuestra familia.

• Para que las familias neuquinas continúen progresando, tenemos que potenciar un triángulo con tres ejes: formación, educación y trabajo. Un círculo que gira y no se detiene: si podemos tener una educación que forme a los chicos para los desafíos del siglo XXI; escuelas públicas de calidad, con infraestructura y tecnología; con jardines de infantes para que todos los niños neuquinos puedan ir al jardín desde los 3 años; maestros formados, cuidados, respetados y bien remunerados, porque son el ejemplo de nuestros chicos; una oferta educativa amplia, con formación en oficios, carreras técnicas, idiomas, cursos, capacitaciones; vamos a poder acceder a mejores empleos, o arrancar un emprendimiento, desarrollar un oficio, mejorar la producción, mejorar nuestro comercio, eso es trabajo, y el trabajo sostenido, en condiciones justas, genuino, genera desarrollo, progreso, estabilidad y bienestar.

• La pandemia nos marcó a fuego. Nadie esperaba un golpe de tamaña magnitud que enlutó a toda la humanidad. Nuestra provincia también sufrió, pero el esfuerzo conjunto del gobierno provincial, de los gobiernos municipales, de los trabajadores y del pueblo de la provincia nos permitió recuperarnos. Queremos hacer un reconocimiento especial a todos los que estuvieron en la primera línea de batalla, principalmente a los trabajadores del sistema de salud. Esta pandemia nos dejó fuertes enseñanzas en particular la necesidad de continuar fortaleciendo nuestro sistema de salud que es orgullo de todos los neuquinos, sosteniendo la inversión en equipamiento, en infraestructura y en Recursos Humanos para que la salud esté cada vez más cerca de las familias neuquinas.

• Nuestros empresarios y emprendedores son uno de los principales motores que tiene nuestra Neuquén, es gente de trabajo que siempre apuesta a producir más y el producto de su esfuerzo, cuando queda en sus manos, se reinvierte donde vive y genera empleo genuino. Por eso lo defendemos con uñas y dientes. Dimos un gran paso con la modificación de la ley de Compre Neuquino, para que el empleo que se genera en Vaca Muerta sea primero para los neuquinos. Ahora debemos trabajar en asegurar su aplicación para otorgar ventajas competitivas al entramado del empresariado local.

• Tenemos que consolidar la ampliación de la matriz productiva de la provincia, para no depender solamente del gas y del petróleo. Tenemos que profundizar la utilización de los recursos que se generan con los recursos no renovables en el desarrollo de otras actividades económicas, como la producción de alimentos, el turismo, las energías renovables, la economía del conocimiento. Por eso creamos y está en vigencia el Fondo de Estabilización y Desarrollo.

• Los países que progresan no discuten Estado sí o no, mercado sí o no. Debe haber tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Nosotros estamos convencidos que el Estado es un dinamizador del desarrollo provincial y para eso impulsaremos la construcción de las obras de infraestructura que fortalezcan las economías de cada una de las regiones de nuestra provincia y acompañaremos el esfuerzo de los inversores que apuesten por Neuquén generando nuevos empleos de calidad, destinando parte de la renta incremental que recibiremos en los próximos años, frutos del aumento de las exportaciones de petróleo y gas.

• Tenemos que seguir impulsando la concreción de la infraestructura necesaria para poder producir, transportar y comercializar nuestros recursos que están en el subsuelo y así convertirlos en riqueza para el pueblo neuquino; pero junto con ello también es necesario que concretemos los ductos necesarios para llevar el gas a cada localidad del interior de nuestra provincia. Porque si bien Neuquén es la provincia que tiene la mayor cantidad de hogares conectados a la red de gas, sabemos que tenemos un compromiso que cumplir con nuestros vecinos.

• No vamos a permitir que siendo los principales productores de energía del país, paguemos la luz más cara que en Buenos Aires, por una decisión administrativa de Nación que nos quito la Tarifa Comahue. Vamos a continuar reclamando al gobierno central para recuperarla, porque es un derecho que nos corresponde.

• Vamos a seguir desarrollando las energías renovables, generando el camino hacia la transición energética. Vamos a reclamar que la provincia tenga participación en las nuevas concesiones de las represas que estan asentadas sobre nuestros ríos y que vencen el año próximo.

• Hemos recorrido un intenso camino en el desarrollo de Vaca Muerta, y lo seguiremos haciendo. También impulsemos los yacimientos convencionales maduros que están fuera de la mirada de los grandes inversores, para que sea los empresarios locales los que los vuelvan a poner en marcha, generando empleo y recursos para regiones de nuestra provincia que han sido los históricos productores de petróleo y gas a lo largo de los años.

• Vamos a impulsar proyectos para agregarle valor a Vaca Muerta. Vamos a reclamarle a la Nación que brinde las condiciones para poder industrializar nuestro petróleo y gas en origen. Los neuquinos luchamos por nuestra autonomía y por ser parte del desarrollo que generan nuestros recursos.

Nos comprometemos a trabajar juntos, desde la Línea Azul y la Línea Azul y Blanca del Movimiento Popular Neuquino, en la concreción de estos objetivos.