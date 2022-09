Pereyra: “La continuidad de los puestos está garantizada”

El histórico dirigente petrolero, Guillermo Pereyra, confirmó este sábado que los operarios de la refinería NAO, en donde ocurrió la explosión que mató a tres personas el jueves pasado, continuarán trabajando para la empresa propietaria. “Hablé con el dueño de la firma y me avisó que la continuidad de los puestos laborales está garantizada”, manifestó el exsenador en comunicación con AM 550 y 24/7 Canal de Noticias de Neuquén.

Durante una entrevista con el programa “Pórtense bien” que conducen Claude Staicos y Rubén Boggi, Pereyra indicó que “ahora se va a reparar toda la planta para que los trabajadores sigan manteniendo su puesto laboral” y anticipó que desde el gremio de los petroleros “se está trabajando en un manual de seguridad universal para toda la industria”.

Según reveló el líder sindical, la continuidad de los puestos laborales fue confirmada por uno de los propietarios de New American Oil (NAO), Eduardo Monáco, quien se encuentra en Neuquén a raíz de la tragedia en la refinería y ha mantenido reuniones con sus trabajadores en las últimas horas. “Me llamó y me comentó que ayer había tenido una reunión con los compañeros que están en NAO, en donde les aseguró que continuarían siendo parte de la empresa”, detalló Pereyra.

Por otra parte, el extitular del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa apuntó contra las empresas petroleras y consideró que “muchas veces priorizan los números y la producción, antes que la vida de los trabajadores”. A su vez, pidió mayor capacitación en seguridad para los operarios, “ya que no es cuestión de que ingresen y sean enviados directamente al frente de batalla”.

En ese marco, aseguró que la temática de la seguridad “ha sido una demanda histórica de los petroleros” y adelantó que, a partir de la tragedia en Plaza Huincul, el sindicato decidió crear “un comité técnico mixto en donde participarán trabajadores, las empresas productoras y empresas contratistas, con el objetivo de hacer un manual de procedimiento de seguridad para toda la actividad”.

Hasta el momento, cada firma operadora cuenta con un manual de seguridad de elaboración propia y de alcance limitado, por lo que ahora, se buscará elaborar un procedimiento universal para toda la comarca petrolera. “Estos manuales deben ser consensuados por todos, no es bueno que se anarquice un tema tan importante como las medidas de seguridad”, planteó el dirigente sindical.

El MPN y las internas con Figueroa

Al ser consultado por el armado electoral del Movimiento Popular Neuquino (MPN) de cara a las próximas elecciones a gobernador, el líder de la Lista Azul y Blanca, representativa del sector petrolero, señaló que “aunque tenemos diferencias con los azules, siempre buscamos dirimirlas dentro del partido”.

El miércoles pasado, se confirmó que las listas Azul y Azul y Blanca, trabajarán "en equipo" en la campaña por la gobernación de la provincia para el 2023. Este acuerdo significó un fuerte mensaje político para el sector violeta del MPN, liderado por el ex vicegobernador, Rolando Figueroa, quien a principios de esta semana confirmó que competirá por el ejecutivo neuquino, pero sin especificar por cual partido.

En referencia a lo anterior, el referente de los petroleros aseguró que Figueroa “está trabajando para no participar en la interna” y adelantó que “será parte de algún partido nacional”. “Nosotros no queremos saber nada con esa idea, porque esos partidos vienen por Neuquén, por sus recursos, y si Rolando quiere representarlos, es una responsabilidad de él”, sentenció.

