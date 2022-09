Incendio trágico: revelan una fuga previa en un tanque en la planta NAO

En la mañana de este martes 27 de septiembre, el fiscal general José Gerez brindó datos sobre el avance de la causa y la investigación por el trágico incendio en la refinería NAO de Plaza Huincul, en el cual perdieron la vida 3 personas.

Geréz detalló el trabajo de campo que se realizó en el lugar de la tragedia por parte del Ministerio Público Fiscal, junto a los peritos expertos de la división de Bomberos, y con su perito experto en sistemas de protección de riesgo, explosivos e incendios que es el licenciado Camarotta. El fiscal además contó acerca de los testimonios considerados claves para la investigación recabados, entre los que se destaca la palabra de la persona que sobrevivió al incidente y la declaración de 6 operarios de la planta, en el mismo lugar de los hechos. Estos últimos marcaron las irregularidades que notaban, e hicieron saber sobre los numerosos reclamos de seguridad a la empresa, con falta de recursos como la indumentaria adecuada para tales trabajos.

Se llevaron adelante 9 allanamientos: dos fueron en Plaza Huincul, 5 en Cutral Co, uno en Challacó y otro en Pilar, provincia de Buenos Aires, en la sede de la planta. La mayoría de las requisas se desarrollaron en domicilios particulares de jefes de área y supervisores, secuestrando documentación, celulares corporativos y computadoras, en donde se cree que pueden estar los registros fílmicos de lo que sucedió el día de la explosión.

En tanto se abrió un proceso de análisis y procesamiento de la información para el informe pericial, para saber la causa y el origen de la explosión. Si el informe habla de irregularidades que involucran al staff de NAO, la fiscalía avanzará a la formulación de cargos.

Ante la consulta realizada por la cronista de Mejorinformado.com Gisela Iglesias sobre el estado de los tanques de almacenamiento de crudo y combustible que se había constatado no estaban en condiciones óptimas de seguridad, sin tapas o la presencia de hidrocarburos tirados en el sector, el fiscal detalló: "Se ha observado en la inspección que había algunos tanques que no contaban con la válvula de presión. El tanque 205, dónde se podría haber producido la explosión, no contaría con esa válvula"

"Hace unos 6 meses atrás, según relata un operario, hubo un episodio justamente en el tanque 205 que es el que forma parte del centro del análisis. El tanque, por una falla de válvula, arroja material hacia afuera. Ese episodio está bajo análisis y ya se llamó a quienes estuvieron en ese turno para que puedan ilustrar sobre ese dato, que llama la atención, porque podría ser un evento previo que derivó en la posterior explosión" afirmó Gerez.