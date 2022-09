Otro ataque vandálico en pleno centro de Neuquén

Los ataques vandálicos que, lamentablemente, se repiten en Neuquén tienen en jaque a la Plaza Constituyentes Neuquinos, ubicada en pleno centro de la ciudad. Ahora literalmente destrozaron una mesa del parque y un tablero de la canchita de básquet.

En la comisión vecinal creen que los destrozos, o al menos parte de ellos, fueron provocados por adolescentes, a los que no les han enseñado a cuidar los bienes que, en definitiva, son propiedad de todos.

No obstante, los principales perjudicados fueron los vecinos de ese paseo ubicado en Buenos Aires y San Juan, y que lo visitan en importante número, especialmente durante los fines de semana.

A continuación se reproduce el texto que difundió la vecinal y que un vecino hizo llegar a esta redacción: “Desde la Sociedad Vecinal Área Centro Este queremos contarte que venimos sufriendo hechos de vandalismo en la Plaza Constituyentes Neuquinos, desgraciadamente alumnos de secundarias cercanas a la plaza, día a día van dañando hasta rompen algún mobiliario de dicha plaza. Sea el playón donde rompieron el cerramiento, los aros y el día de hoy fue otra mesa de la plaza; 11:45 hs estaba sana y a las 14 hs estaba destruida”.

“Vecina/o te pido colaboración en que si ven a alguien no cuidando el PATIO DE TODAS/OS les avisen que no lo hagan. Desgraciadamente se repara por vandalismo no por el uso cotidiano del espacio. Pedimos tu colaboración para cuidar este espacio que es de TODAS/OS. Ante todo muchas gracias”.