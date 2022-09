Legisladores buscan interpelar a la ministra de Seguridad

Legisladores del Frente de Todos pidieron interpelar a la ministra de Seguridad Betiana Minor, con el propósito de conocer que hace el gobierno rionegrino frente a los hechos de inseguridad vivenciados en Roca, así como a lo largo y ancho de toda la provincia.

El legislador José Luis Berros explicó esta mañana que “queremos que la ministra de "inseguridad" de la provincia, porque la realidad más allá de la chicana, es que en nuestra provincia y en particular en Roca, el tema de la inseguridad se instaló como un tema de agenda permanente. Hemos presentado notas, pedidos de informes, hicimos reuniones con vecinos, acercamos soluciones, pero vemos desde la provincia una ausencia total en la materia, por eso instamos a que la ministra venga a dar respuestas”

Agregó que “estamos muy preocupados por la situación de la seguridad en Roca. Hay datos, además, que generan preocupación: Río Negro forma parte hoy de los circuitos de trata de personas, de tráfico de drogas a gran escala, sumado a que el delito, en forma violenta, se ha instalado de manera permanente en nuestras vidas”.

“Vivimos un desastre, casi una desgracia, balearon a la Escuela 357, hubo 13 balazos, uno dio en el pizarrón. Por suerte no hay que lamentar víctimas. Pero así no se puede seguir, es una irresponsabilidad de la gobernadora mantener a una ministra incompetente. Y si no, que lo demuestre yendo al recinto, a dar explicaciones, cómo corresponde a un funcionario público, no escudándose en vaya a saber qué excusas", finalizó Berros.