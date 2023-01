Alerta en Cipolletti por la venta de terrenos en zonas no autorizadas

Desde la Municipalidad de Cipolletti emitieron una alerta en redes sociales por la venta de lotes en zonas que no pueden ser urbanizadas. A su vez, se publicó un mapa para conocer cuáles son los sectores que se pueden comprar terrenos que están dentro de las zonas habilitadas.

"Las zonas no urbanizables, NO tienen factibilidad de servicios y NO pueden generarse subdivisiones y escrituras. Por lo tanto, quien compre en esos lugares, no podrá tener su lote, ni los servicios básicos, ni la escritura correspondiente del mismo", aclararon desde Desarrollo Territorial.

En AM550 y CN24/7 dialogamos con Octavo Folatelli, director de Desarrollo Territorial y dio más detalles sobre el tema. "Informar sobre este tipo de ventas ilegales es fundamental para aquellas familias que quieren comprar algún terreno y tener su casa propia. Muchos se encuentran con precios muy accesibles en comparación con los terrenos en venta habilitados", afirmó el funcionario.

En este contexto, se dio a conocer algunos nombres de fantasía de barrios en los que se venden terrenos en zonas no urbanizadas. Los vecinos que detecten estas ventas, pueden notificar a las autoridades mediante planeamiento.cipolletti@gmail.com

Los Perales

La Herminia

Manantiales

Maria Lucienda (barrio semi cerrado)

Fideicomiso La Franchesca

Consorcio 20 de Octubre

Chacra La Lucinda

Fideicomiso Guadalupe

Fideicomiso Rincón de Cipo

Fideicomiso Río Barda (Margen Sur)

Poltronieri I y II, lotes zona 4 esquinas.

Aquellas personas que deseen más información pueden acercarse a las oficinas de la Dirección de Desarrollo Territorial (Yrigoyen y Villegas), de lunes a viernes de 7 a 14, o bien comunicarse telefónicamente al 449-4900 interno 1005/ 1127.