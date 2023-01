No cesan los robos en el hospital de Cipolletti

Nada cambió desde que realizaron el pedido de mayor seguridad en el hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti y es por eso que desde la Asociación de Trabajadores del Estado se declararon en estado de asamblea permanente y no descartaron medidas de fuerzas.

Hace unos días, el sindicato realizó la denuncia por la ola de robos que se produjeron en el estacionamiento del hospital donde los trabajadores dejan sus bicicletas, motos y vehículos. Aseguraron que en los últimos días hubo un incremento de robos y los daños a los medios de movilidad y, además, el hospital no cuenta con seguro institucional.

Jorge Núñez, el secretario general de la seccional ATE en Cipolletti explicó que “la situación no solo no se ha resuelto, sino que los casos continúan. A una trabajadora le robaron la batería dos días seguidos. Si bien tuvimos una reunión con las autoridades del hospital y aseguraron que van a poner más vigilancia, por el momento no hay nada concreto. El hospital es muy grande y la seguridad es mínima. Por eso reclamamos la presencia del gobierno provincial que parece mirar para otro lado frente a un creciente aumento de la inseguridad. No descartamos medidas ante esta situación”.