Jure se alista para “una gran batalla política”

“El Frente de Izquierda Unidad (FIT-U) tiene una tarea ante los grandes aparatos patronales y en especial el propio gobierno”, dijo la precandidata a gobernadora de Neuquén, Patricia Jure y acusó que, dichos poderes, “hace meses que están en campaña abierta o encubierta”.

Referente del Partido Obrero (PO) y secretaria Gremial de la seccional capitalina del gremio docente (ATEN), Jure también reprodujo una publicación de Prensa Obrera para señalar que “el FIT-U tiene por delante una gran batalla política, para sostener las bancas en juego, dos en Legislatura y dos en el Concejo Deliberante de Capital”.

“Nuestro partido (el PO) ha aportado para ese objetivo una intervención sin pausa y con grandes eventos en la lucha de clases”, sostuvo dicho órgano de difusión y agregó que “tanto en lo sindical como en la actividad del Polo Obrero y el movimiento piquetero, así como los importantes actos que logramos poner en pie en toda la provincia y el acto en la Capital con miles de compañeros, por lejos el más numeroso en años de la izquierda”.

Hace apenas un par de semanas el PO propuso a Jure como candidata a gobernadora, y aún no se han conocido públicamente otras candidaturas o precandidaturas del FIT-U y de las fuerzas políticas que la componen. En aquella oportunidad, la ex diputada provincial -y también ex concejala capitalina- señaló que “la novedad (para los comicios) es que asistimos al traslado de la interna del MPN a la elección general”.

“Existe la tentativa de forzar una polarización electoral entre dos sectores del partido que gobierna hace 60 años la provincia”, consideró esta dirigente de asistencia casi perfecta a protestas, cortes y manifestaciones callejeras.