Pagaron más del doble por un avión que no se usa

La escandalosa compra de un viejo avión modelo 1994 por el que la gestión de Arabela Carreras pagó más de 4 millones de dólares a un intermediario que lo adquirió meses antes por 2,3 millones, sigue dando que hablar y deja al desnudo la falta de previsibilidad y manejos dudosos.

El último vuelo del Cessna Citation V Ultra fue el 19 de noviembre, durante 1 hora y 7 minutos entre el aeropuerto de Bariloche y el de Viedma, luego quedó guardado en el hangar de la provincia sin que nadie brinde explicaciones oficiales. En tanto que la empresa Elair, del petrolero Claudio Urcera, continúa cubriendo los servicios de vuelos sanitarios de Salud Pública y de la obra social provincial IPROSS.

Puertas adentro de su gobierno, Carreras responsabilizó a la prensa del mal manejo de la información sobre la compra del avión, por el que se pagó 4,2 millones de pesos a un intermediario que adquirió la aeronave unos meses antes a menos del 50% de lo que le salió al gobierno rionegrino. La razón de la compra del viejo Cessna Citation V Ultra modelo 1994 fue la realización de vuelos sanitarios y cuando no tenga operaciones de ese tipo, iba a ser destinado al traslado de la gobernadora.

Tras la escandalosa llegada al país desde Estados Unidos, en el que la aeronave oficial de Río Negro bloqueó el aeropuerto de Salta el día que finalizaban las vacaciones de invierno y dejó varados a miles de turistas que intentaban regresar desde esa provincia a distintos lugares del país, el gobierno de Carreras promocionó cada intervención del Cessna. Pero de repente el avión matrícula LV-KFB dejó de prestar servicio.

Las razones son simples, no tiene pilotos habilitados. Una excusa extraña, ya que la propia Carreras justificó el sobreprecio abonado porque contaba con un curso de capacitación para tres pilotos dependientes de la Dirección de Aeronáutica de la provincia. Es más, fuentes allegadas indican que se tuvo que volver a gestionar un expediente para aprobar el pago de otro curso, en dólares y en Estados Unidos.

La falta de previsión también queda expuesta en la contratación en octubre de un copiloto habilitado para esa aeronave, al que le pagan casi 400 mil pesos por mes, pero no trabaja porque el Cessna no vuela porque no tiene piloto.

De todas maneras, la falta de pilotos para el avión que compró Río Negro no imposibilitó el traslado de pacientes vía aérea, ya que el contrato con la empresa Elair de Urcera, desde principios de 2022, continúa vigente, pese a tener una aeronave que se compró con ese fin específico.

Para el primer semestre del año pasado, Elair había cerrado un precio de 35 millones de pesos y se renovó de manera automática en julio, aunque en aquel momento no se informó el precio. Y desde el primer día de este año también tuvo una prórroga, de la que se desconoce el costo, pero que sirve para mantener el servicio ante la falta de previsión del gobierno de Carreras.