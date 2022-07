El avión que compró Carreras reventó dos neumáticos en Salta

Otra polémica envuelve al avión sanitario y para vuelos de funcionarios que compró el gobierno rionegrino. En este caso, fue en el aeropuerto Martín Miguel de Güemes de la provincia de Salta, que está temporalmente cerrado este domingo por el reventón de dos neumáticos y el bloqueo de los frenos mientras aterrizaba proveniente desde Pisco, en Perú. Desde Aeropuertos Argentina 2000 confirmaron el incidente: "pista cerrada por inconveniente con aeronave. Los vuelos están siendo desviados al Aeropuerto de Jujuy. Para más información contactá a la línea aérea con la que viajas", publicó la empresa concesionaria en las redes sociales.

Explicaron, además, que "la aeronave sufrió la rotura de dos neumáticos y se está trabajando para retirarlo de la pista lo antes posible. Se están garantizando las medidas de seguridad necesarias para retomar la operación. Durante este proceso, todos los vuelos serán derivados al Aeropuerto de Jujuy”.

Según trascendió se tratar del avión sanitario Cesna 560 Citation Ultra que compró la provincia de Río Negro y que sufrió un bloqueo de frenos y falla de cubiertas del tren de aterrizaje, por lo que quedó en el medio de la pista del aeropuerto salteño, bloqueándola. Además, por pedido del piloto, la aeronave no pudo ser remolcada y el aeropuerto salió de operación, por lo que decenas de vuelos quedaron interrumpidos en el último día de las vacaciones de invierno.

La compra del avión sanitario modelo 1994 estuvo cargada de polémicas por el precio que abonó la gestión de Carreras, casi 4 millones y medio de dólares. Según explicó el gobierno son US$ 3,5 millones por el avión y la capacitación de cuatro pilotos y US$ 485.000 por el mantenimiento durante dos años. Además, US$ 289.000 por el equipo para realizar los vuelos sanitarios

No sólo hubo quejas por el presunto sobreprecio por el que se le pagó a una firma que tercerizó la compra y que desde los organismos de control del gobierno provincial elevaron un informe en el que señalan la falta de razonabilidad del precio. También hubo críticas por el uso que se le dará a la aeronave, ya que el pliego licitatorio especifica que será para vuelos sanitarios, sin embargo también se detalla que lo podrán utilizar los funcionarios provinciales para sus traslados.

Al mismo tiempo que se realizó la compra, la provincia le adjudicó los vuelos sanitarios a la empresa Elair perteneciente al empresario petrolero Claudio Urcera. En un principio era por seis meses por un monto de 35 millones de pesos, pero hace pocas semanas el vínculo fue extendido por seis meses más sin que se conocieran las cifras del nuevo contrato.

Desde el gobierno rionegrino nadie brindó información sobre lo que ocurrió con el avión. Tampoco hubo información oficial sobre el itinerario de viaje previsto para su llegada a Argentina. Por lo que la noticia del bloqueo de la pista del aeropuerto salteño sorprendió a todos, ya que la aeronave con el logo de la provincia en sus laterales y con nueva matricula LV-FKB había partido desde Pisco en Perú, y no tiene antecedentes de viajes previos. Por tal motivo se desconoce cuando partió desde Texas, donde permaneció durante los últimos meses.

De acuerdo con los datos públicos que se pueden conocer a través de las distintas plataformas para seguir vuelos, el pasado jueves la costosa y vieja aeronave adquirida por la gestión Carreras partió desde el aeropuerto de Grand Junction en Colorado con la nueva matricula LV-KFB que reemplazó la N115GS que tenía en Estados Unidos. El sábado partió de un aeropuerto no informado y llegó a Brownsville en Texas. Luego lo hizo hasta Panamá donde aterrizó en Balboa y desde allí voló hasta Pisco, la última escala antes de llegar a Argentina y protagonizar el incidente en el aeropuerto Martín Miguel de Güemes, en Salta.