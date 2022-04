Pagaron casi el doble por un avión para la provincia

Los vuelos privados de los gobernadores de Río Negro siempre despertaron críticas. Es que durante muchos años la empresa aérea de la familia Trappa fue la gran beneficiada en un negocio con poca transparencia. Y para evitar ese trámite que se renovaba todos los años, la gobernadora Arabela Carreras decidió destinar más de 4 millones de dólares para comprar un viejo avión modelo 1994, que en Estados Unidos salía casi la mitad de lo que se terminó pagando.

Hace unos años, la provincia recuperó un viejo avión turbohélice que pertenecía a la desaparecida empresa estatal SAPSE, que se utilizaba para el traslado de pacientes graves, por lo general entre localidades de la Línea Sur y las ciudades más grandes como Bariloche, Roca o Viedma. Mientras que la gobernadora seguía cumpliendo su agenda por distintas ciudades de la provincia en los aviones contratados a Sapsa, la empresa del grupo Trappa, los dueños de Vía Bariloche y los concesionarios del Cerro Catedral.

La administración Carreras impulsó la compra de un avión que pueda dejar atrás la concesión con los Trappa. Así fue que luego de dos llamados a licitación, acordó con Gantt Aviation Inc la adquisición de un Cessna Citation V Ultra, matrícula N115GS. Además de ser el único oferente, el dictamen de la Comisión de Preadjudicaciones asegura que se cumple con el proceso por "ajustarse a lo solicitado y ser su precio conveniente".

Según una investigación del medio porteño Infobae, el avión por el que se pagó 4.234.990 dólares era vendido hasta no hace mucho a 2,3 millones, un 54,30% más de lo que destinó Río Negro para adquirirlo. El mismo sitio sostiene que "estaba en Fort Lauderdale y se lo llevaron a Forth Worth (Texas), donde está la empresa intermediaria" y que "el pliego fue redactado a medida como ocurre en estos casos", ya que se descartó la compra de un Lear Jet, por no cumplir con los requisitos particulares establecidos en el llamado a licitación.

Desde la provincia justificaron el precio porque se le agregó un kit sanitario por 249.990 dólares y un programa de mantenimiento por dos años que costó 485.000 dólares, además de los trámites para su traslado y radicación en el país, todo aprobado por la resolución 104, que lleva la firma del secretario General de la Gobernación, José María Apud, un aliado incondicional de la gobernadora Carreras.

La empresa Gantt se presentó en el primer llamado a licitación que no pudo seguir el proceso porque el único oferente no contaba con las garantías. Sólo unos días después, en una segunda convocatoria, Gantt insistió y salió favorecida a través de Nell Joy Ind. Latinoamericana SA, radicada en Villa Allende, en Córdoba.

La misma firma tiene como antecedente la venta de una avión para el gobierno pampeano, en ese caso un Lear Jet que le costó a la administración Sergio Ziliotto la mitad de lo que pagó Río Negro.

La transferencia del adelanto de 1,6 millones de dólares estuvo cuestionada por parte del ministro de Economía de Nación, Martín Guzmán, y por una investigación de la Justicia Federal por la sobrefacturación que lleva adelante el juez Ariel Lijo por la compra por parte de las provincias de dólares a precio oficial para luego ser transferido al exterior.

Si bien se equipó para realizar vuelos sanitarios, en la reglamentación de su uso también quedó expresado que podrá ser utilizado para vuelos de la gobernadora y de su gabinete. Para evitar su uso discrecional, desde la oposición se plantea la creación de un registro público de vuelos en un sitio web donde cualquier persona podrá consultar los detalles como origen y destino, plan de vuelo, costo del desplazamiento, y quiénes lo abordaron.