Centenario aún no aplicó el "Alcohol Cero" en su jurisdicción

La ordenanza que establece la tolerancia cero al alcohol al volante en Centenario fue aprobada en agosto, pero aún no ha sido reglamentada , lo que deja un vacío legal en su aplicación. A pesar de su vigencia, las multas por alcoholemia positiva aún no pueden ser impuestas en esta localidad. Con la aprobación de la ordenanza 9.594/23, que adhiere al "Programa Provincial Alcohol Cero" establecido por la Ley Provincial 2.284, se esperaba que la norma fuera reglamentada en 90 días, pero, pasados cerca de 75 días, esto aún no sucedió.

El reciente accidente de tránsito en el Casco Viejo de la localidad, donde un motociclista falleció tras ser impactado por un vehículo cuyo conductor tenía alcohol en sangre, pone de manifiesto la necesidad de la reglamentación. Aunque legalmente el nivel de alcohol no fue "positivo", la falta de reglamentación impide que se apliquen sanciones en estos casos.

Los organismos responsables de la reglamentación, como el hospital de Centenario, la Policía de Centenario, la secretaría de Inspección, Tránsito y Transporte de la Municipalidad, Bomberos Voluntarios, Fundación Estrellas Amarillas Centenario y la ONG "Ni un pibe menos por la droga", deben definir detalles como los procedimientos de secuestro y el valor de los módulos, además de la incorporación de estas infracciones al Código Municipal de Faltas.

La falta de reglamentación generó incertidumbre en torno a la aplicación del Alcohol Cero en Centenario, dejando a la comunidad a la espera de una resolución que mejore la seguridad vial en la localidad.