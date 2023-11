Uno por uno, conocé todos los aumentos de noviembre

La inflación en Argentina persiste en parte debido a la indexación de muchos precios en la economía. Esto significa que el valor de ciertos bienes y servicios se ajusta automáticamente por mandato legal, en función de la evolución de los precios generales y otros indicadores económicos. En el mes de noviembre, esta dinámica se mantiene sin excepciones.

Con el inicio de cada mes, es común que se actualicen los valores de alquileres, cuotas de medicina prepaga, y sueldos de personal doméstico, entre otros. A partir de hoy, 1 de noviembre, te proporcionamos un resumen de los incrementos y te indicamos si debes hacer frente a dichos ajustes.

Alquileres

Los inquilinos que hayan alcanzado uno o dos años desde la firma del contrato de alquiler el 1 de noviembre deben estar preparados para un aumento significativo del 119,5% en su alquiler. A partir de noviembre, deberán abonar más del doble de lo que venían pagando hasta julio, y este aumento se mantendrá durante los siguientes doce meses.

Empleadas domésticas

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares acordó un aumento del 34%, a ser pagado en tres cuotas. La segunda cuota, que se aplicará en noviembre, será del 12%. Esto significa que a partir del próximo mes, el sueldo por hora con retiro de las personas que realizan tareas generales en casas particulares será de $1.311, mientras que el sueldo por hora sin retiro se fijará en $1.414.

Televisión, telefonía e internet

El Gobierno autorizó aumentos mensuales en las tarifas de televisión paga, telefonía e internet desde mayo hasta diciembre de 2023. En el mes de noviembre, estas tarifas experimentan un incremento adicional del 4,5%.

Prepagas

A pesar del congelamiento de las cuotas de la medicina prepaga, este no se aplicará de forma automática ni para todos los usuarios. Aquellos que cumplan con ciertos requisitos deberán completar una declaración jurada en línea. Estos requisitos incluyen no tener ingresos brutos mensuales iguales o superiores a $2.000.000, no ser propietario de dos o más inmuebles ni de 3 o más vehículos, entre otros.

Aquellos que no completen la declaración jurada deberán afrontar un aumento del 10,98% en la cuota de noviembre. Por otro lado, quienes cumplan los requisitos y realicen el trámite mensualmente mantendrán la cuota congelada hasta diciembre. Durante estos meses, cualquier incremento no aplicado se acumulará y deberá ser pagado posteriormente.

Combustibles y tarifas

El Gobierno acordó congelar las tarifas de energía, lo que implica que inicialmente no se prevén aumentos en ese sector. En cuanto a los combustibles, después del incremento que se produjo el día posterior a las elecciones, se esperan definiciones sobre posibles renegociaciones, ya que el congelamiento vigente llega a su fin a fines de octubre.