Marcelo Rucci respaldó a Horacio Marín como presidente de YPF

Luego de que este martes, el equipo del presidente electo Javier Milei, confirmó Horacio Marín, como el próximo presidente de YPF, el Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, que lidera Marcelo Rucci, recibió de forma positiva la designación de su cargo

A través de un comunicado, Rucci manifestó que Marín "es reconocido por su amplia experiencia, destacándose como uno de los principales impulsores del desarrollo de Vaca Muerta, especialmente a través del proyecto Fortín de Piedra".

En este sentido, el líder petrolero sostuvo que “tiene buen diálogo con las organizaciones sindicales petroleras de Neuquén” y halago a Marín al decir que es un hombre con “preparación y visión”.

Con respecto a la victoria Milei en el balotaje, Rucci dijo que “ desde la organización respaldarán aquellas medidas que ayuden al desarrollo del país y de la cuenca neuquina, siempre que se respete los derechos de los trabajadores”.

Guillermo Pereyra apoyó a Horacio Marín y se refirió a la privatización de YPF

El líder petrolero Guillermo Pereyra, habló sobre los dichos de Milei sobre privatizar YPF y dijo que "será un proceso largo, porque existe una ley que establece que se necesita una mayoría gravada, dos tercios de los legisladores presentes en el congreso. Por eso será un proceso difícil y creo que lo anunció ahora para comenzar a trabajar este tema".

En este sentido, mencionó que "nosotros no vamos a poner palos en la rueda en la medida que no se afecte a los trabajadores. En lo personal me hace ruido que quiera privatizar una empresa como YPF que deja mucha ganancia, no hay necesidad de privatizar algo que deja tanta ganancia, seguramente tendrá algo que ver con la deuda, pero eso hay que debatirlo".

Para finalizar, Pereyra se refirió a la designación de Horacio Marín como nuevo presidente de YPF y sostuvo que “es una persona de muchísimo conocimiento, preparado y una excelente persona". Además, recordó que “mantuvieron muchas reuniones porque era director de fortín de piedra y que por eso hubo una relación permanente”.

Quién es Horacio Marín, el nuevo presidente de YPF

Horacio Marín se recibió en la Universidad Nacional de La Plata, con estudios de posgrado, un máster en Ingeniería Petrolera por la Universidad de Texas en Austin y formó parte de un programa ejecutivo de la Universidad de Stanford.

A lo largo de su carrera profesional, lideró proyectos relevantes, como la gestión de Fortín de Piedra, el yacimiento de shale gas más grande del país; y también fue parte de la explotación de El Tordillo, un yacimiento convencional de crudo.