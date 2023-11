Guillermo Pereyra tras el triunfo de Milei: “No es momento de grietas”

Después del triunfo de Javier Milei en el balotaje de las elecciones 2023, este miércoles el líder petrolero Guillermo Pereyra llamó a acompañar al presidente electo, a pesar de haber apoyado al candidato presidencial Sergio Massa en su campaña.

En declaraciones a medios de comunicación y como señal de respeto a los que los argentinos eligieron en las urnas el pasado 19 de noviembre, el referente petrolero pidió respetar “lo que el pueblo eligió” e indicó que “no es momento de grietas”.

En un claro guiño al presidente electo, Pereyra dio una señal de respeto hacia Milei y manifestó que “acompañaba en la campaña a Massa y perdimos. Hay que sumarse a lo que está armando el nuevo presidente y estar muy atentos a que no vaya a avasallar los derechos de los trabajadores”.

En esta misma línea, afirmó que “no hay que abrir juicios sobre Milei antes de que asuma y empiece a transitar la gestión, porque empezamos a poner trabas de un principio y no es lo que están esperando la mayoría de los argentinos”.

Con anterioridad, el histórico dirigente petrolero había dicho que Milei ganó en Neuquén en las tres elecciones a pesar de anunciar la privatización de YPF y de vender Vaca Muerta, por “la inflación y la migración de foráneos que llegan con otra formación política y gremial respecto a quienes nacieron o llevan más años en la provincia”.

En este sentido, subrayó que en Añelo y Rincón de los Sauces – cuna de Vaca Muerta – el triunfo de Milei se dio porque “viven personas que llegaron de distintas provincias, que no tienen una formación del partido provincial y no están comprometidos con la organización sindical”.

Con respecto a la derrota de Massa en las urnas, Pereyra dijo que “hay que analizar por qué nos pasó esto, seguramente hicimos todas las cosas muy mal y el pueblo nos castigó, ahora hay que acompañar al presidente electo“.

Guillermo Pereyra sobre la privatización de YPF

El líder petrolero Guillermo Pereyra, habló sobre los dichos de Milei sobre privatizar YPF y dijo que "será un proceso largo, porque existe una ley que establece que se necesita una mayoría gravada, dos tercios de los legisladores presentes en el congreso. Por eso será un proceso difícil y creo que lo anunció ahora para comenzar a trabajar este tema".

En este sentido, mencionó que "nosotros no vamos a poner palos en la rueda en la medida que no se afecte a los trabajadores. En lo personal me hace ruido que quiera privatizar una empresa como YPF que deja mucha ganancia, no hay necesidad de privatizar algo que deja tanta ganancia, seguramente tendrá algo que ver con la deuda, pero eso hay que debatirlo".

Para finalizar, Pereyra se refirió a la designación de Horacio Marín como nuevo presidente de YPF y sostuvo que “es una persona de muchísimo conocimiento, preparado y una excelente persona". Además, recordó que “mantuvieron muchas reuniones porque era director de fortín de piedra y que por eso hubo una relación permanente”.