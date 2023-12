Weretilneck asumió su tercer mandato en Río Negro

Intenso movimiento se observó desde temprano en la capital provincial. A las 8.30 comenzó la sesión especial de la Legislatura de Río Negro que tomó juramento al electo vicegobernador, Pedro Pesatti, y éste luego les tomó juramento a los 46 parlamentarios que componen la nueva legislatura. Señaló que el respeto, la tolerancia y el diálogo serán los pilares del poder legislativo en los próximos cuatro años.

“Aspiro a que consolidemos el respeto a las ideas distintas, la tolerancia al pensamiento que no es el nuestro y la adopción de prácticas verbales que siempre contribuyan al diálogo fecundo”, dijo en su mensaje a los legisladores minutos después de asumir como presidente del parlamento y tomar juramento a sus 46 integrantes.

Puntualmente, a las 10.30, Weretilneck ingresó a la Legislatura para jurar como gobernador rionegrino. La mandataria saliente, Arabela Carreras, acompañada por el vicegobernador saliente, Alejandro Palmieri se mostró distante durante todo el recorrido que hizo el mandatario por las escaleras de la legislatura.

Weretilneck en su primer mensaje, señaló que “hoy es un día sumamente importante. Conmemoramos 40 años de democracia. Queremos reconocer a quienes lucharon y se sacrificaron: a los 30 mil desaparecidos victimas del terrorismo de Estado, a las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, al movimiento obrero organizado que empezó con las manifestaciones, a los periodistas que entregaron su vida para que conozcamos lo que pasaba y a los héroes de Malvinas que dejaron su vida en esa causa. Quiero homenajear al presidente Raúl Alfonsín".

Destacó "a la justicia provincial que desde el 16 de abril llevó adelante todo el proceso electivo sin ninguna denuncia que haya manchado los resultados de la elección. Y destaco la libertad de expresión para contar y comentar sin tener ningún tipo de represalia.

Sobre el estado provincial, Weretilneck indicó que no concibe un Estado que atrasa y que no garantice sus obligaciones constitucionales. “Estamos viviendo el acceso a las nuevas tecnologías, sin embargo, tenemos un estado analógico, atrasado. En estos cuatro años queremos dejar un estado digital. Se habla de que cuesta mucho dinero. Quiero destacar que el Poder Judicial avanzó en la tecnología. Si lo hicieron las mujeres y hombres, con fondos de la provincia, debemos asumir que lo podemos hacer en la provincia”, explicó.

Agregó que “no se puede llevar adelante una gestión sin el trabajo coordinado con los empleados públicos. El pase a planta no tiene que significar una falta de compromiso con el Estado. Consideramos que tenemos suficientes agentes públicos y el Estado no necesita incorporar más empleados. Debemos rediscutir las leyes de empleo público, no para perjudicar. El Estado tiene que estar al servicio de los rionegrinos y sus contribuyentes”.

Y la actividad continuará por la tarde. A las 15 está programada la jura de ministros del gabinete provincial en el Centro Municipal de Cultura. Mientras que a las 18, en la Plaza de Armas de la Escuela de Cadetes de Río Negro, asumirá la nueva jefa de la Policía provincial, Mary Carmen Carrizo, la primera mujer en llegar a la máxima jerarquía de la fuerza.