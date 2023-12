Figueroa buscará la ejecución de obras en Ruta 6

El gobernador, Rolando Figueroa, encabezó esta tarde el acto por el 50º aniversario de Octavio Pico. Lo hizo acompañado por la presidenta electa de la comisión de fomento, Silvia Cruces; la jefa comunal saliente, Silvana Fernández y la ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza.

En su discurso, el mandatario provincial informó que el miércoles se reunirá en Buenos Aires con el ministro de Infraestructura de la Nación, Guillermo Ferraro. “Será mi primera reunión con el ministro y el primer punto que vamos a plantear va a ser que podamos ejecutar y mejorar, pero sobre todo ejecutar porque casi no existe, la ruta 6”, indicó.

“Es una ruta muy importante, es el punto de entrada de nuestra provincia”, dijo Figueroa y destacó que “ordenaría de alguna forma la logística de Vaca Muerta, llegando a Rincón de los Sauces directamente por esta ruta”.

Señaló que esa vía “tiene una historia muy rica” que llega hasta el paso internacional Pichachén. “Para quienes venimos del norte neuquino, es de vital importancia para lograr conectividad en el punto más cercano que existe entre el Océano Pacífico y el Atlántico. Por eso es un corredor tan anhelado ya desde 1904”.

Por otra parte, aseguró que en Octavio Pico “es de importancia poder iniciar la construcción definitiva de una escuela y que los alumnos tengan la educación que verdaderamente se merecen”. Expresó que si bien las aulas modulares son “un paliativo, no hay alumno que pueda estudiar en un aula modular con esta temperatura”.

Además, anunció que se realizará una inversión estimada de cuatro millones de pesos para llegar con el servicio de internet a los hogares de la localidad. “Se han realizado inversiones y se llega hasta un punto de Octavio Pico, pero tenemos que realizar la distribución de la fibra óptica en los distintos domicilios”, explicó.

“Hoy el que no está conectado, no sólo no se entretiene, sino lo que es más importante aún, carece de herramientas para poder educarse”, remarcó.