Lepore criticó la validez del documento que presentó el MPN para renunciar al beneficio

Este viernes continúan las repercusiones en la Legislatura de Neuquén por el proyecto que busca eliminar las jubilaciones de privilegio para cargos electivos. La iniciativa fue presentada por el gobernador Rolando Figueroa y durante la jornada de hoy se plantearon modificaciones para ampliar el cupo al Poder Judicial.

El diputado provincial por Avanzar Neuquén, Francisco Lepore, manifestó en radio MITRE PATAGONIA que la iniciativa que planteó el gobernador fue en dos sentidos; primero, como un gesto hacia la comunidad; y en segundo lugar, como “el primer paso para empezar a discutir en forma integral cómo se produce el déficit de la caja previsional pública, que en este caso es el Instituto de Seguridad Social de Neuquén”.

También se refirió a la renuncia que realizó el Movimiento Popular Neuquino (MPN) y remarcó que la nota genérica que enviaron carece de validez. “No sé si cada uno de los diputados envió una nota o la certificó ante escribano público. Lo que hicieron es manifestar que el bloque se autoexcluye, pero tengo mis dudas. Cada uno a título personal tiene que establecer los mecanismos necesarios para que su renuncia tenga algún impacto, pero el trámite es individual”, aseguró.

Lepore expresó que las jubilaciones son claramente un régimen de privilegio porque rompen con el sistema ordinario con el que se jubila cualquier ciudadano neuquino. “Aquellas personas que hayan ejercido cargos electivos el día que se jubilen se van a jubilar con el 82% del sueldo del cargo que ejercieron al momento de su jubilación”, sostuvo. Además, indicó que no se promediaran los últimos mejores años de trabajo y los aportes. “Ahí es donde se produce el privilegio. Como se dijo las jubilaciones de privilegio produjeron un déficit anual de más de 600 millones de pesos en el 2023, y en 2024 se espera que sean más de 2.000 mil millones de pesos”, comunicó.

Además, el diputado manifestó que fue una de las primeras personas que renunció al beneficio. “Manifesté que no estaba de acuerdo. Me parecía injusto que el día que me jubile, me jubile con el sueldo que cobra un diputado en ese momento, así que en la sesión planteé renunciar y luego envíe una nota al instituto manifestando mi renuncia indeclinable. Creo que a 40 años de democracia tenemos que saber que una gran cantidad de leyes fueron producto de un gobierno de facto y esta ley que hoy se debate no tiene fundamentos", expresó.