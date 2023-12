Advierten que no hay insumos en el hospital de Las Grutas

En el hospital de Las Grutas no tienen insumos para atender un parto .

La ministra de Salud de Río Negro, Ana Senesi, se refirió hace unos días a la compleja situación que están atravesando los hospitales públicos. Aseguró que es una situación delicada y que es prioridad garantizar la provisión de insumos para que puedan responder a su funcionamiento.

“El crecimiento de la inflación, y no tener precios generó que desde agosto esta hoy la situación se fue agudizando, transformándose en crítica. El objetivo que nos fijó el gobernador Weretilneck fue destinar todo nuestro trabajo para restablecer la normalidad del sistema”, explicó Senesi.

Agregó que “hay mucha deuda en los hospitales, son aproximadamente $836.000.000, con los anestesistas también en casi $318.000.000, con Fresenius $109.000.000, descontando medicación y otras cosas. La deuda total alcanza los 6 mil millones”.

Ante semejante situación, una farmacéutica del hospital de San Antonio Oeste, Cintia Mirano, describió la situación a través de las redes sociales para advertir a los turistas que elijan vacacionar en la Zona Atlántica.

Mirano explicó que: “Como farmacéutica del hospital de San Antonio Oeste, como madre y sobre todo como persona responsable, necesito informar que no poseemos ni medicamentos ni descartables suficiente para cubrir la demanda actual de nuestra localidad, por lo cual, lógicamente no tendremos los recursos suficientes para atender a los miles de turista que lo necesiten. Ya veníamos con faltas, sin cotizaciones y ahora que todo aumentó exponencialmente, no sabemos cuando se normalizará nuestro stock, si es que lo hace en algún momento”.

Y, además, aconsejo que “si van a venir de vacaciones a Las Grutas o al Puerto del Este, vengan con botiquín de emergencia y dinero extra para comprar insumos si llegase a hacer falta atenderse. No poseemos la medicación necesaria para tratar una amenaza de aborto, un parto prematuro, ni siquiera incluso para un parto normal. Y esto es muy preocupante ya que el hospital de san Antonio es de cabecera de la zona y llegan pacientes de distintos puntos de la provincia como Valcheta, Sierra Grande, Ramos Mexia y los parajes”