Murió el dirigente peronista Remo Costanzo

A los 90 años y tras una complicación de salud, murió el exsenador nacional Remo José Costanzo. El dirigente peronista tuvo una dilatada trayectoria política que incluyó la candidatura a gobernador en 1987, 1995 y 1999 y representante en la Cámara Alta de Río Negro, dónde fue acusado de recibir soborno por parte del gobierno de Fernando De La Rúa para aprobar la flexibilización laboral en el año 2000.

Durante la dinastía radical en Río Negro, los nombres de Miguel Pichetto, Carlos Soria y Costanzo fueron los únicos que sobrevivían en un peronismo inexistente en la provincia. Incluso en plena crisis del gobierno de Horacio Massaccesi, sin poder pagar los sueldos, la UCR se impuso en las elecciones de 1995 por apenas 600 votos. Precisamente en esas elecciones el perdedor fue el peronista viedmense.

Además de esa candidatura a gobernador, supo presentarse dos veces más (1987 y 1999) y en todas salió derrotado, pero nunca estuvo tan cerca como la de 1995 contra Pablo Verani. Las constantes internas abiertas en el peronismo rionegrino fueron las causales de ese resultado. Los memoriosos recuerdan que el histórico radical roquense se impuso con el apoyo del mismísimo Carlos Soria.

Luego de perder la gobernación en 1999, Costanzo continuó en el Congreso como senador en representación de Río Negro. Pero su presencia en la Cámara Alta quedó expuesta tras ser involucrado en la famosa ley Banelco, por la que termina renunciando a su cargo de Vicepresidente Carlos "Chacho" Alvarez.

El peronista viedmense fue denunciado por el arrepentido Mario Pontaquarto, quien destapó el caso de corrupción institucional más grande del nuevo siglo en el país. Según sus dichos, llevó un maletín con 5 millones de pesos/dólares con los que el gobierno radical sobornó, en octubre de 2000, a un grupo de senadores peronistas. El dinero servía para cambiar el voto y conseguir la aprobación de la ley de reforma laboral.

Según la denuncia, el dinero era proveniente de fondos reservados de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), y eran destinados para Costanzo, Augusto Alasino, Alberto Tell y Ricardo Branda. En la causa que no prosperó en la Justicia por falta de pruebas, también estuvieron acusados el ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique (el camionero Hugo Moyano denunció que le dijo “para los senadores tengo la Banelco”), y el ex titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado Fernando de Santibañes.

Durante su carrera política se lo ligó como hombre de confianza de Carlos Menem. Luego de cumplir su último mandato, Costanzo se refugió en Viedma dónde dirigió una fundación Proyecto Sur y una revista periodística. Era escribano y fue presidente del club Villa Congreso. El 29 de noviembre había cumplido 90 años.

Distintos dirigentes políticos lamentaron su muerte, el senador camporista Martín Doñate escribió en Twitter: "Lamento profundamente el fallecimiento del compañero Remo Costanzo. Uno de los hombres que marcaron la política rionegrina durante más de dos décadas. Envió un fuerte abrazo en este difícil momento a su familia y seres queridos, QEPD"

También la radical Lorena Matzen publicó "Lamento el fallecimiento de Remo Costanzo. Hoy despedimos a un dirigente político histórico de Río Negro. En este difícil momento, saludo a sus familiares y amigos, deseándoles paz y consuelo".

El otrora peronista devenido en libertario, Ariel Rivero, también se expresó en sus redes sociales: "Murió el compañero Remo Costanzo. Se fue Remo, un sabio, un gran compañero de esos que están en las buenas y en las malas, de esos amigos con el que podías discutir pero que todos los encuentros terminaban en un cálido abrazo".

Lo definió como uno de "esos políticos de raza, que en cada charla te dejaba pensando, un militante de los que ya no quedan, una gran persona. Nadie podría discutir en que fue un gran político luchador, incansable, defensor de sus convicciones, tenaz y querible"