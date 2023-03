En 48 horas se llevarían a sus hijas a Alemania: "Necesito que me ayuden"

Matías Hunchuman vive en Neuquén y es papá de dos nenas, de 11 y 9 años. Desde hace tiempo, asegura vivir una completa injusticia, siendo víctima de un nuevo caso de obstrucción de vínculo y falsa denuncia. Lo peor de todo, es que su desesperación va en aumento desde el momento en el que se enteró que su ex pareja y mamá de las menores, pretende llevárselas a vivir a Alemania, en 48 horas. Él no firmó ningún permiso, pero asegura que “llevo tantos años sin que la Justicia me ayude, aún teniendo pruebas a favor, que mi miedo es que la mamá de las nenas se las pueda llevar igual”. La deducción de Matías se basa en que ya ha realizado muchos intentos para tener comunicación con las niñas, pero ni siquiera sabe cuál es el actual domicilio real de ellas.

En comunicación con la redacción de Mejor Informado, Matías contó que se separó de la mamá de sus hijas en el año 2017. En aquel entonces, mediante abogados, pudieron acordar un régimen amplio de visitas. “Yo las veía cuando quería y cuando tenía franco”, agregó y lamentó que la situación empezó a cambiar cuando su ex pareja empezó una nueva relación. “En el 2018 se juntó con un hombre y ahí empezó a cambiar la relación con mis hijas. Desde ese momento, la mamá de las nenas se dejó de comunicar conmigo y para ver a mis hijas me tenía que comunicar con su nuevo novio. Por supuesto, me comuniqué con mi abogada y presentamos una demanda”, detalló. Por otro lado, afirmó que las niñas se mudaron repentinamente a Villa Regina.

El tiempo pasó, sin ninguna respuesta favorable para Matías y, además; la situación se vio interferida por la pandemia. En el año 2020, todo empeoró. Continuando con el relato, el hombre explicó: “En ese momento, yo iba a Villa Regina, a pasar los días allá; para ver a las nenas. Y, en diciembre, me pusieron una perimetral y una denuncia. El único testigo para eso fue la nueva pareja de la mamá de mis hijas”.

El padre desesperado, asegura que no puede ver a sus hijas desde el año 2020 y que, en el 2021, se archivó la causa aun existiendo pruebas que lo beneficiaban a él y dejaban en evidencia lo que sería una falsa denuncia en su contra.

“Muchas veces, mi mamá y mi hermana quisieron hablar con la mamá de mis hijas y fueron denunciadas. Yo me acerqué a la escuela de las nenas para saber algo de ellas y ahí me informaron que no podían darme información porque era lo que les había pedido la madre. Yo, en este momento, no sé cuál es el domicilio real de mis hijas. No sé si viven en Neuquén, Villa Regina o Buenos Aires. No me puedo comunicar ni por teléfono”, agregó.

En relación a su urgente pedido de ayuda, explicó que “me informaron que hay pasajes hacia Alemania para mis hijas y su mamá, porque la actual pareja de ella, ahora vive en ese país”. En este contexto, a Matías le llegó una demanda para que firme una autorización, para que las menores puedan vivir en Alemania. “Yo no firmé este pedido, pero también me confirmaron que los pasajes tienen fecha para este jueves. Si la Justicia no me ayudó en todo este tiempo, existe la posibilidad de que le permiten a la mamá de mis hijas, llevárselas igual. No sé qué hacer… Tengo miedo de no poder verlas nunca más”, concluyó.