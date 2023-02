No puede ver a su hija y denuncia que es maltratada

Otro caso más, lamentablemente, que se suma al largo historial de obstrucción de vínculos que existe actualmente en la región. Esta vez, le tocó a Pablo, quien denuncia que su hija es maltratada hace nueve años y que, además, no puede relacionarse con ella porque la madre realiza denuncias falsas.

Pablo, en diálogo con mejorinformado.com, relató el calvario que vive. "Desde que me separé, hace nueve años, que mi hija sufre obstrucción de vínculos. Hace un poco más de un mes que no la veo y todo comenzó con una denuncia falsa, más precisamente por violencia psicológica, cuando el único contacto que tuve con la madre fue a través de mails", detalló Pablo, quien recibió una notificación de la orden "30-40", que detalla que no se puede acercar a su hija.

A pesar de haber conseguido un buen acuerdo por el juez y sus abogados, que detalla que la hija de Pablo puede pasar quince días en vacaciones con cada uno de sus progenitores, todo comenzó a "embarrarse" con denuncias falsas, otra vez.

"El sistema judicial es obsoleto, del siglo pasado. Tiene una mirada que el nene va con la mamá y el papá se va a trabajar y transfiere cuota alimentaria. La madre también puede trabajar. Esto tiene que cambiar", manifestó Pablo.

Al no obtener ninguna respuesta judicial, Pablo decidió acercarse al Juzgado de Familia vestido de Papá Noel (ya que los juguetes para su hija no se los pudo entregar en Navidad), en donde reclamó que se respeten los derechos de los niños y hacer visible su causa. Mientras tanto, la madre de su hija pedía la suspensión del acuerdo.

"Me atendió el juez y me dijo que ya había emitido la orden de no dar lugar a la suspensión del acuerdo", detalló. Lo cierto, es que su pequeña hija sigue sufriendo el maltrato por parte de su madre y cada vez son más los casos que se suman al lamentable historial de obstrucción de vínculos y miles de casos de padres que buscan visibilizar los casos de una justicia que no da respuestas.