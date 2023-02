Intimaron a KO-KO a no cobrar el aumento

En las últimas horas se conocieron los nuevos valores en los boletos de colectivos de la Empresa Ko Ko. Y fue la misma empresa la encargada de publicar la información a los usuarios en sus coches. El nuevo cuadro tarifario, según la empresa, fue autorizado por la Secretaría de Transportes de la provincia de Río Negro y alcanza al 30% con aplicación a partir del miércoles 8 de febrero.

Pero parece que no es así. El titular de Transporte, Juan Ciancaglini explicó esta mañana en Radio La Super que “el aumento no fue autorizado, Río Negro no lo autorizó, intimamos a la empresa a que rectifique esa información. La empresa no puede aplicar ese aumento”

Agregó que “desde hace años hay un estudio técnico y cuando hay decisión del gobierno se redacta la resolución dónde se anticipa con 48 horas la actualización de la tarifa. Siempre hay pedidos de incremento, pero en este caso no fue autorizado. La empresa no lo debe cobrar”.