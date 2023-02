El patovica de Las Grutas tiene una causa por violencia de género

Marcelo Marsch es grandote, tiene cara de malo y no es solo su look. Su comportamiento en la noche de Las Grutas ratifican esa imagen, la que buscan los dueños de los boliches nocturnos para usar de patovica dentro del local. Un tipo que no duda en darle una tremenda paliza a los pibes sin escatimar en lo más mínimo. Pero su comportamiento violento no se limitaba sólo a su trabajo, también tiene una denuncia de su ex pareja, quien hasta tuvo que escracharlo en las redes.

El hombre quedó escrachado en el video que grabaron en la puerta del boliche de la tercera bajada. Es el pelado de barba candado que mientras el grupo de jóvenes bajaba por las escaleras, corre y le pega desde atrás a uno. Luego comienza golpear a otro. Y es el que recibe la colaboración en un primer momento de un policía uniformado y luego se sumó otro.

Marsch tiene antecedentes de violencia. La fiscalía descentralizada de San Antonio ya lo tiene entre sus legajos. Es que hace un tiempo fue acusado por su pareja, quien denunció que la golpeó salvajemente y la dejó tirada en el piso. De todas maneras esto no le impidió trabajar como seguridad de un local bailable.

Incluso el pasado sábado, antes del incidente en la escalera de ingreso al local, había sido grabado por un grupo de chicas mientras le pegaba salvajemente a otro joven. En ese incidente, varios de su compañeros en el local intentaron frenarlo, incluso se puede ver como corren hacia él, pero es imposible detenerlo. Luego de aplicar varios golpes, se observa como retorna desde la terraza de Babilonia con el rostro desencajado y con la camisa y una campera abierta hasta el abdomen.

Marsch, dentro de una comunidad chica como San Antonio y Las Grutas es conocido también por ser el hermano del concejal peronista Guillermo, ex delegado de la villa atlántica en la gestión de Javier Iud. El hermano del agresor tiene importantes contactos políticos, porque ahora forma parte de la alianza que acompaña la candidatura de Alberto Weretilneck en búsqueda de una nueva gobernación.

De todas maneras, aunque existen videos que demuestran el comportamiento violento y agresivo del custodio de Babilonia, no hay denuncia de los damnificados y tampoco están identificadas las víctimas. De todas maneras el fiscal de San Antonio Oeste, César Arbués solicitó informes para identificar al personal de seguridad interviniente.

En tanto, desde la Jefatura de Policía se informó que el uniformado que se presta de ladero de Marsch y que corre raudamente a colaborar con él, fue suspendido temporalmente de sus funciones hasta tanto avance la causa. En un comunicado aseguraron que la fuerza "se encuentra a disposición de la Justicia para el esclarecimiento de este hecho totalmente repudiable y que no representa ni a la institución policial ni a la política institucional del Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro".

Por su lado, el municipio procedió a la clausura del local luego de hacer la denuncia penal correspondiente por el hecho de violencia. Ahora el tribunal de faltas municipal deberá evaluar las infracciones labradas y emitirá un fallo.