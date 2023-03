El tránsito, motivo de preocupación en Neuquén

La detección de nuevos casos de agripe aviar en distintas localidades neuquinas (tanto en aves silvestres como de granja), la inauguración de obras en la zona franca de Zapala, el traspaso definitivo del predio de la ex U9 a la órbita provincial (se construirá un parque en ese sector de la ciudad de Neuquén) y la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, fueron temas de la semana que termina. Pero no fueron los únicos, ya que también hubo penosos accidentes de tránsito en los que las víctimas fueron niños; un incendio en El Bolsón y, al mismo tiempo, recrudeció la violencia narco en Rosario. Veamos.

Terrible y penoso accidente

Los excesos de velocidad, el desprecio por las indicaciones de los semáforos y la irresponsable acción de usar el teléfono al momento de conducir, son una lamentable constante en Neuquén, ciudad que se vio conmovida por un terrible y penoso accidente ocurrido en Avenida del Trabajador y Mascardi.

Un nene de 11 años salía de un edificio y fue atropellado por una mujer que conducía un Clío y subió a la vereda a una velocidad demencial. Tal fue la brutalidad del impacto que el chiquito quedó internado en terapia intensiva, con fractura en una de sus piernas y golpes en distintas partes del cuerpo. La conductora fue detenida y debió ser resguardada por prevención, ya que varios vecinos la increparon.

Los controles de tránsito (por parte de Policía y de agentes municipales) son habituales en Neuquén; pero, lamentablemente, también son moneda corriente las infracciones y el desinterés por las normas básicas.

Otro niño accidentado

Un chiquito de corta edad resultó con gravísimas lesiones en una de sus piernas, al ser embestido por un colectivo, en el sector Oeste de la ciudad de Neuquén. Habían pasado unos pocos minutos de las 19:30 cuando sobrevino el accidente, en la esquina de San Martín y Los Miches.

Espantados, testigos contaron que una de las ruedas de la unidad 1007 pasó por encima de una de las piernas del nene. Con la premura del caso, una ambulancia lo trasladó al hospital Castro Rendón.

La violencia del docente

Un docente neuquino que había sido sancionado “por haber incurrido en violencia de género”, sufrió un nuevo revés; es que el Ejecutivo provincial rechazó su reclamo y confirmó los 90 días de suspensión sin goce de haberes que le había aplicado el Consejo Provincial de Educación (CPE).

En el expediente consta que el 5 de julio de 2019, las autoridades tomaron conocimiento de un caso de violencia entre docentes del Centro Provincial de Enseñanza Media (CPEM) N 87, de Centenario. Luego la denunciante aportó capturas de pantalla de WhatsApp, después (en 2021) se notificó la sanción, luego el sancionado (José Francisco S. M.) apeló y ahora esa apelación fue rechazada por el Ejecutivo provincial.

El parto en la calle

La población de Balsa Las Perlas (Cipolletti, Río Negro) vivió horas de conmoción y enojo por lo ocurrido a una parturienta que fue a la salita, le dijeron que regresara a su casa y dio a luz en plena calle. La bebita está bien, pero la atención estuvo muy mal. Fue por eso que vecinos y familiares se manifestaron y denunciaron “abandono de persona”. Luciano Arias, el vecino que ayudó a Cassandra a parir a su beba, dijo: “Cuando pasé por el lugar, la chica me había levantado la mano, seguí unos metros, pero sentí que tenía que volver. Soy creyente de Dios y algo me dijo que vuelva. Me la encontré tirada, con la beba en upa y el cordón umbilical todavía conectado”.

El hampa de Roca

Un conocido delincuente de Roca fue asesinado en un tiroteo con otros sujetos, en esa ciudad rionegrina. El cuerpo fue hallado en plena calle, con una herida en el abdomen. Eran cerca de las 4:30 de la madrugada cuando una persona que transitaba por la calle Los Ciruelos del barrio El Progreso avisó a la Policía.

Los efectivos de la Comisaría 67 llegaron al lugar y de inmediato pudieron identificarlo. Se trataba de Nicolás C., un ladrón al que en el barrio conocían como “El Marta”.

Incendio en El Bolsón

Luego del incendio en la bella región rionegrina de El Bolsón, fueron detenidas tres personas sospechadas de haberlo iniciado, pero a las pocas horas recuperaron su libertad. El siniestro se propagó por la zona de la Cascada Escondida. La Justicia le encomendó a los peritos de la División Siniestros de la Policía Federal que identifiquen el origen del incendio y determine sus causas.

Dos turistas de Buenos Aires que estaban en un camping de la zona, están imputadas por el incendio debido a que habrían descuidado una fogata que tenían en el lugar y producto de esa situación, las llamas avanzaron hacia la parte boscosa. Esa podría ser la causa principal del siniestro. Pero también estuvo detenido un sujeto del barrio San José, de Bariloche, acusado de haber iniciado intencionalmente otro foco de incendio.

Infierno narco

Tras las amenazas a la familia de Messi, una banda narco asesinó a un niño de 11 años, vecinos de Rosario estallaron en furia y saquearon la casa de uno de los delincuentes, a la que dejaron literalmente destrozada. Luego, en medio de las amenazas e intimidaciones de narcos a vecinos, estos realizaron una movilización, que no contó con la protección ni de un solo policía.

Ese mismo día, el presidente Alberto Fernández dispuso el envío de efectivos de Gendarmería Nacional y del Ejército para reforzar la seguridad y la presencia de las fuerzas armadas en Rosario. La causa por el asesinato del niño identificado como Máximo Jerez, tiene varios detenidos.

Aníbal recargado

“A mí me importan un carajo las críticas”, dijo el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, en referencia a los cuestionamientos de sectores de la oposición al paquete de medidas que el gobierno nacional anunció para contrarrestar la ola de violencia y criminalidad, mayormente vinculada al narcotráfico, en Rosario. Aníbal ya venía complicado con sus declaraciones, tal es así que había dicho que en la ciudad santafesina ganaron los narcos.