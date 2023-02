En Neuquén piden que la Justicia trabaje más

La semana laboralmente corta que trascurrió entre dos fiestas nacionales: la de la Confluencia (en Neuquén) y la de la Manzana (en Roca), contabilizó temas que fueron más allá de la ocupación plena que registraron los principales destinos de la provincia de Neuquén, durante el finde XXL por los feriados de Carnaval. Uno de esos temas fue el reclamo de abogados para que la Justicia neuquina amplíe su horario de atención; y otro de los temas fue el violento ataque (supuestamente homofóbico) a un joven en Cipolletti (Río Negro). También se conoció que a lo largo de 2022, el sistema de Salud neuquino aplicó más de un millón de vacunas. Pero eso no es todo, hay más; veamos...

La Justicia y su R12

El presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de Neuquén, Marcelo Iñiguez, consideró que para salir de su “atraso estructural”, el Poder Judicial debe incrementar tanto la cantidad de personal como de horas de trabajo. “El Poder Judicial tiene que dejar de trabajar de 8 a 14, hay que trabajar de 8 a 20”, planteó durante una entrevista con la AM550.

Tras señalar que el horario de atención actual no se condice con la demanda, señaló que “el Poder Judicial se ha quedado con un R12” y no puede seguir así. “A mayor cantidad de público, tenés que mantenerte más abierto y más en algo tan sensible como es el derecho a la Justicia”, subrayó.

Alerta, gripe aviar

El miércoles el ministerio de Salud de Neuquén confirmó el primer caso de gripe aviar y la provincia se vio sorprendida. La enfermedad fue detectada en gallaretas silvestres del Parque Nacional Laguna Blanca, ubicada a pocos kilómetros de Zapala. El caso fue el noveno en la Argentina.

Desde la cartera que conduce la ministra Andrea Peve se explicó que, por el momento, la enfermedad no se transmite a las personas por medio del consumo de carne. Pero (y aunque el riesgo es bajo) las personas pueden adquirir la gripe aviar, a través del contacto directo con animales infectados (vivos o muertos) o con sus entornos contaminados. Por el momento, no se ha reportado transmisión humana sostenida de persona a persona.

Vacunas al por mayor

Los agentes sanitarios neuquinos aplicaron, a lo largo de 2022, más de 1.130.000 dosis de vacunas en toda la provincia. Eso fue posible gracias a un plan integral que combinó las aplicaciones de las vacunas contra el Covid 19 con otras del calendario.

Fueron tres campañas en simultáneo: Covid 19, antigripal y campaña extra contra el sarampión, rubéola, paperas y poliomielitis (SRPP), junto a la campaña de calendario regular. El ministerio de Salud contabilizó, entre otras, 121.680 dosis de antigripales aplicadas, 486.617 contra el Covid 19 y 496.309 dosis de calendario.

Con relación a la campaña extraordinaria de SRPP, se indicó que se alcanzó el 81% de cobertura y que eso colocó a la provincia entre las nueve con mayor cobertura del país; tal es así que en 21 de las localidades neuquinas se superó la meta del 95% de cobertura.

Sánchez bancó a Pichetto

El ex senador y titular de Encuentro Republicano Federal (ERF) Miguel Angel Pichetto dijo que el ministerio de las Mujeres está al mando de “una lesbiana” y fue intimado por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). Recibió múltiples críticas, pero también recibió el respaldo del diputado nacional neuquino por el PRO, Francisco Sánchez.

“El Ministerio de la Mujer está en manos de una chica que es lesbiana, podrían haber puesto a una mujer”, dijo Pichetto sobre la ministra Ayelén Mazzina, a la que cuestionó por su actitud frente al asesinato de Lucio Dupuy, perpetrado por su progenitora y la novia de esta. “Mi apoyo total a Miguel Pichetto, acosado por los intrascendentes organismos de persecución de ideas, que no representan a nadie y a nadie le interesa lo que hacen. Los que atrasan son los que creen que hace falta burócratas para generar igualdad”, dijo Sánchez.

Brutal ataque en Cipolletti

Un joven fue víctima de un supuesto ataque homofóbico en Cipolletti. El muchacho que es conocido por pasear perros en el barrio CGT, denunció que acordó encontrarse con un hombre en la rotonda de las Rutas 22 y 151 y sufrió una pesadilla.

“Acordamos vernos con un chico que era de aspecto robusto, tenía una gorra y andaba con jean negro. Ahí se dio el encuentro y después fuimos a una chacra. Su aspecto no me gustó para nada y le dije que quería irme. De la nada empezó a golpearme bruscamente con su zapatilla”, contó el joven identificado como Natanael.

“Cuando se cansó de golpearme, me dio media vuelta y me ató de las manos y de los pies. Además, me dijo que cuente hasta 1400, hasta que él se vaya y me preguntaba dónde estaban mis cosas. Yo tiré lejos mi mochila. Entonces empezó a patearme hasta que me desfiguró la cara. Cuando me dejó solo me desaté y empecé a caminar, a pedir ayuda. Tenía miedo de que volviera a matarme. Su idea no era robarme, se llevó mi DNI, mis cosas quedaron intactas. El mensaje fue de odio, de homofobia”, dijo.

Otra vez la muerte en las rutas

El fin de semana XXL se vio empañado por un trágico accidente ocurrido en el acceso sur de Bariloche -camino a El Bolsón, sobre la Ruta Nacional 40- donde dos automóviles chocaron de frente. El choque, ocurrido de madrugada, les costó la vida al conductor de un VW Surán y a dos de los tres ocupantes de una Renault Kangoo. El Volkswagen Surán se cruzó de carril e impactó contra el rodado en el que viajaba una familia de turistas proveniente de Buenos Aires.

Al final, Alberto compró las Taser

Tras el asesinato de la oficial de policía Maribel Zalazar en una estación del subte de la ciudad de Buenos Aires, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, confirmó que el Gobierno de Alberto Fernández compró 100 pistolas Taser. Se las compró sin licitación a la empresa Axon Enterprise y las destinó a la Policía Federal. La factura trepó a los 170.000 dólares. “No es que se compraron por la muerte de la mujer policía”, dijo el ministro. “La autorización se produjo el 15 de febrero, pero la compra comenzó mucho antes”, agregó.

Fractura expuesta

El bloque del Frente de Todos en el Senado de la Nación se fracturó a partir de la decisión de cuatro legisladores de formar un nuevo bloque, al que bautizaron Unidad Federal. Es un duro golpe para el control de la Cámara que preside la vicepresidenta Cristina Kirchner y que tendrá mayores dificultades para conseguir quórum.

Los que migraron son el entrerriano Edgardo Kueider, el correntino Carlos “Camau” Espínola, el jujeño Guillermo Snopeka y la puntana Alejandra Catalfamo. A este espacio tambiénse sumó la cordobesa Alejandra Vigo, peronista que no formaba parte del bloque oficialista.