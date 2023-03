Figueroa prometió diez mil soluciones habitacionales por año

El candidato a gobernador por el espacio Comunidad, Rolando Figueroa, participó este fin de semana del plenario del Grupo de Estudios GENES . En este espacio, equipos técnicos presentan conclusiones de distintos ejes para la construcción de una propuesta política. Entre los diversos temas tratados, Figueroa puntualizó sobre la crisis habitacional.

El candidato mencionó que los números de pobreza en la provincia se condicen en gran medida con la falta de vivienda. Allí, explicó que desde su espacio están dispuestos a trabajar en revertir la situación “haciendo que los recursos de Vaca Muerta fluyan en forma equilibrada para generar un crecimiento de la economía”. En este sentido, dijo que propone llevar adelante diez mil soluciones habitacionales por año. Las distintas líneas de gestión para el acceso a la vivienda varían entre: lotes con servicio o plateas, viviendas sociales, institucionales y acceso a créditos subsidiados desde el BPN, tanto para la construcción como pequeños créditos para la compra de materiales.

Figueroa contextualizó que la crisis habitacional se da en una provincia donde existe más de un 31% de la población que alquila o no cuenta con vivienda y no hay acceso al crédito para la construcción. “El Estado provincial ha construido estos últimos siete años menos de 360 viviendas al año, menos de una por día", resaltó. Además, agregó que "la provincia más rica del país construye sólo 25.000 metros cuadrados por año". Según el diputado de la nación, gran parte de los neuquinos no puede progresar porque "debe destinar gran parte de sus ingresos en alquiler".

El funcionario cuestionó la falta de gestión del Gobierno y aseguró que “la provincia debe ser parte de la solución a la falta de viviendas". Asimismo, adelantó que en su gestión el presupuesto de la provincia se va a multiplicar dos o tres veces en los próximos años, como también harán un fondeo para realizar obras. Detalló que así como tienen los proyectos ejecutivos, también se deben garantizar los fondos para poder acompañar las inversiones que se hagan desde nación "a través de sistemas de fondos compartidos (matching grants)”

Las mesas de trabajo se dividieron en diferentes ejes: Inclusión y discapacidades, tercera edad y adultos mayores, ambiente y desarrollo sustentable, educación, desarrollo municipal y acción gubernamental, justicia, ambiente y desarrollo sustentable, Economía y matriz productiva, juventudes, salud, trabajo, innovación y desarrollo tecnológico, género y diversidad, energía, seguridad, cultura y deporte. "Hoy existe una pobreza estructural: por eso debemos redistribuir oportunidades para que la gente pueda vivir mejor”, enfatizó Figueroa.

Además del candidato a gobernador, participaron del encuentro: la intendenta de Plottier y candidata a la vicegobernación, Gloria Ruiz; el candidato a intendente, Juan Peláez; y los candidatos a diputadas provinciales: Lucas Castelli, Marcelo Zúñiga, Zulma Reina, Mercedes Tulian, Carlos Coggiola, Gustavo Iril, Santiago Nogueira, Ana Servidio y Violeta Acuña; y por último, los candidatos a concejales e integrantes del Grupo GENES.