Sin clases: UnTER no acató la conciliación y mantiene el paro

Una avivada del gobierno provincial en octubre del año pasado fue el principio del conflicto docente que dejará a los chicos de Río Negro sin clases casi toda esta semana y también la próxima. Por lo que 200 mil pibes de todos los niveles tendrán sólo un día de clases de los próximos 13, un problema que para el gobierno parece no ser urgente, ya que la gobernadora Arabela Carreras mantiene la fecha de paritarias recién para el próximo lunes 3.

En octubre del año pasado, en paritarias, el gobierno y el sindicato acordaron un 10% de aumento que servía para equiparar los arreglos salariales con la inflación acumulada hasta el momento. La diferencia era de 10 puntos y los docentes firmaron. El gobierno lo pagó. Pero un mes después, en noviembre, arbitrariamente Carreras resolvió descontarlo por considerar que se trataba de una cifra a cuenta de futuros aumentos.

Los docentes avisaron que en estas condiciones, sin revisar esa medida, habría conflicto en el inicio del ciclo lectivo 2023. Al gobierno no debió sorprenderlo la postura rígida del gremio. Entonces la dura medida anunciada en el congreso de Sierra Grande, de dos días de paros para la semana pasada y tres para esta y la próxima, es la consecuencia de la falta de diálogo.

La respuesta del gobierno a los paros lanzados desde UnTER fue ordenarle al Ministerio de Trabajo que dicte la conciliación obligatoria. El sindicato desafió y paró las escuelas la semana pasada, argumentaron que no habían sido debidamente notificados, además de cuestionar al ministro de la cartera, Jorge Stopiello, que es un empleado de la gestión Carreras.

También convocó a un congreso extraordinario en Allen para que las seccionales decidan si mantienen las medidas o descomprimen la situación acatando la orden de Trabajo. La opción elegida por las bases fue mantener las medidas de fuerza votadas en Sierra Grande, por lo que los pibes sólo tendrán un día de clases durante las próximas dos semanas. Demasiado, y más si se tiene en cuenta que además de no haber clases tampoco funcionan los comedores, y muchos chicos de toda la provincia concurren a las escuelas y tienen allí la única comida del día.

Los docentes no se amedrentaron ni con la amenaza del retiro de la personería jurídica y tampoco con el descuento de los días no trabajados que desde Educación anunciaron horas antes de la resolución del congreso. Como siempre, de esta forma, el gobierno no encuentra una vía de diálogo con UnTER que le permita descomprimir la situación, que hoy es grave.

Las medidas que ratificó el gremio son de 72 horas para cada una de estas semanas: mañana, pasado y el jueves, y lunes, martes y miércoles de la próxima, que se pega al feriado de Semana Santa de jueves y viernes Santo. Para pasar en limpio, de los próximos 13 días sólo habrá uno de clases, el próximo viernes 31. Además, el gremio tiene previsto que el miércoles 29 se hará una marcha provincial en Viedma.