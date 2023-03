UnTER dice no al “botón” del ministro Núñez

No bajó ni un poquito la tensión entre los docentes y el gobierno rionegrino durante este miércoles. Desde la mañana a la tarde fue un desfile de funcionarios cuestionando al sindicato por no cumplir con la conciliación obligatoria. Aún así, el paro continúa este jueves.

La secretaria general de UnTER, Silvana Inostroza señaló que “ratificamos el paro del día jueves, como lo definió el congreso de Sierra Grande. Este miércoles el paro tuvo un nivel muy alto de adhesión, llegó al 97% en toda la provincia. Con acciones políticas que se desarrollaron en algunas ciudades”.

Inostroza insistió en que “el sindicato no fue informado de la conciliación obligatoria por los canales correspondientes. Esa comunicación recién se dio este miércoles, pasado el mediodía, por eso es que ratificamos el paro de este jueves. Entendemos que es necesario un próximo congreso para definir en conjunto que hacemos como sindicato con este llamado a conciliación. Decidimos adelantar el congreso de UnTER para este lunes 27 en Allen para tomar las medidas que consideremos necesarias”.

No contento con la ratificación de la medida de fuerza, el gobierno rionegrino informó que para no afectar la liquidación salarial de los docentes y en el contexto de la conciliación obligatoria dictada por el ministerio de Trabajo a través de la Resolución 782 habilitó una nueva función en el sistema de “Trámites y Consultas” de su página web oficial.

Así, el personal docente podrá informar su asistencia a los establecimientos educativos donde cumplió o cumplirá funciones y no ver afectada la liquidación de sus haberes. El docente deberá ingresar de manera voluntaria a “Trámites y Consultas” con su usuario y clave para poder dar el presente. Esta funcionalidad estará visible para el usuario luego de colocar sus datos personales y acceder a la sección respectiva, sobre la parte superior de la pantalla.

En cada jornada en la que se deba informar el débito laboral, el plazo para que el docente informe su asistencia al lugar de trabajo se extenderá hasta las 23:59 horas. En caso de sucederse más de un día consecutivo con medidas de fuerza, se deberá informar la asistencia en cada una de las jornadas.

Desde UnTER repudiaron “el accionar nefasto de Educación, que en una maniobra totalmente antidemocrática y de apriete a los trabajadores de la educación ha implementado en las últimas horas un botón en la página del ministerio para controlar la asistencia de sus docentes”.

Señalaron que “cuando creíamos que habíamos superado estas prácticas, que nos remontan a las épocas más negras de nuestra historia reciente, nos encontramos con este intento de disciplinamiento que entendemos se asemeja demasiado a un posible presentismo, ya que apretar el botón tiene el valor de una declaración jurada. El derecho a huelga es constitucional. Ni los equipos directivos ni los docentes deben informar a la patronal la adhesión a una medida de fuerza”.

El gremio se preguntó “cómo puede ser que estando tan cerca de conmemorar los 40 años de democracia ininterrumpida, desde el gobierno de Río Negro se actúe con semejante muestra de autoritarismo. Nos preguntamos por qué no aplican tal celeridad para ofrecer al conjunto de la docencia rionegrina una propuesta salarial que responda a los requerimientos del sindicato”

“Le advertimos al gobierno provincial que no logrará amedrentarnos ni dividirnos. Los trabajadores de la Educación no tenemos miedo y no vamos a apretar el botón del ministro de Educación Pablo Nuñez. Nosotros tenemos convicciones y conocemos perfectamente nuestros derechos”, concluyeron.