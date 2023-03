Conflicto docente: Carreras cuestionó las asambleas de UnTER

La gobernadora Arabela Carreras tiene un animoso enfrentamiento con UnTER. Con otros como ATE, busca el diálogo y la forma de arreglar, pero con los docentes tiene un encono particular, y lo demuestra cada vez que declara en contra del sindicato que la tuvo a ella en sus filas hace algunos años, cuando ser gobernadora no estaba ni en sus sueños. Ahora, se metió en la autonomía sindical, en el cumplimiento del estatuto y cuestionó el no acatamiento de la conciliación obligatoria que ella le ordenó al ministro de Trabajo, Juan Stopiello.

Aunque UnTER no había terminado el congreso y aún no había ratificado los paros de 72 horas, desde mañana y para la semana que viene, era una probabilidad, y Carreras decidió avivar aún más el fuego con declaraciones explosivas contra el sindicato docente: "No consideramos correcto someter a votación el acatamiento de la norma. Lo que es ley se cumple y este creo que es un error de enfoque", aseguró luego de presenciar la apertura del Campeonato Panamericano de Levantamiento de Pesas que se hace en Bariloche, desde donde gobierna la mayor parte de los días de su gestión.

Antes, Educación había manifestado que los docentes que no vayan a trabajar o los que no utilicen el botón virtual para confirmar su asistencia, se les descontará los días en la próxima liquidación de sueldos, que se hará efectiva desde el próximo sábado. Además de no pagar el aumento ofrecido, el que no aceptó el sector docente.

La mandataria consideró que los paros que tendrán a unos 200 mil niños y jóvenes lejos de las escuelas, "perjudican al conjunto de la sociedad". En el mismo sentido que el ministro Pablo Núñez, apuntó contra la legitimidad de los mandatos de las seccionales, que resuelven medidas "sin respetar las mayorías necesarias". Estatutariamente, tanto en las asambleas como en los congresos, los paros se definen con el voto a favor de las dos terceras partes de los afiliados presentes con derecho a voto.

También reclamó el cumplimiento de la ley, que obliga al sindicato a comunicar las medidas de fuerza con 48 horas de anticipación. El congreso de Sierra Grande definió medidas que comenzaron al día siguiente, sin haber notificado a Educación. El miércoles y jueves pasado se cumplieron las primeras 48 horas de paro, y desde hoy se cumplen 72 horas más, que continuarán el lunes, martes y miércoles de la semana próxima.

Con esta resolución del gremio, de no acatar la conciliación obligatoria, firmada por el ministro Jorge Stopiello, un integrante del gabinete de ministros de la gobernadora Carreras, sólo habrá un día de clases (el viernes 31) de los próximos 13.

"No puede ser que las familias estén hasta las 3 de la mañana esperando para ver si los docentes van a ir al otro día a trabajar", reclamó la gobernadora, mientras que desde Trabajo se inició un sumario al gremio por no cumplir con la conciliación obligatoria y la notificación de las medidas con la debida anticipación.

La mandataria aseguró que "cada familia emitirá su opinión respecto a si corresponde o no esta situación", y defendió la última propuesta salarial. Sostuvo que se ofrecieron aumentos por encima de la inflación. También volvió sobre una afirmación que mantuvo durante todos los años de su gestión en relación a un supuesto ranking nacional de sueldos docentes, y señaló que la propuesta es sobre "salarios superiores a la media nacional".

La última oferta del gobierno fue una suba retroactiva de 1% para febrero (se pagó el 5%), un 7% para marzo (antes era de 5,5%), 5,7% para abril, 5,5% para mayo y 5,6% para junio, para julio y para agosto. Estos porcentajes suman un 48,9% para los primeros siete meses del año.