Escracharon a un médico de Neuquén Capital por maltrato

Instantes de violencia se vivieron por la tarde de este jueves, en el Centro de Salud Progreso de Neuquén Capital. Es que un médico del personal echó de su despacho con insultos y agresiones a un paciente diabético, que no había presentado los estudios correspondientes para continuar con su tratamiento. En diálogo con Mejor Informado, Jorge Quinteros, de 44 años, explicó que los trámites "no los había hecho porque no me habían dicho que se pedían por el sistema" y que el profesional de la salud le gritó: "siempre lo mismo con ustedes negros de m..., muertos de hambre".

En ese instante, el médico tiró las pertenencias que tenía Jorge sobre el escritorio, como su billetera y su historia clínica, y marchó hacia el pasillo. Allí acusó contra el personal de seguridad que el paciente que estaba tratando era "violento" y que estaba "alterado", por lo que debían expulsarlo del edificio. Sorprendido, Jorge comenzó a grabar y los insultos quedaron registrados en video, previo a que el médico volviera a su oficina. "De casualidad no me agarró un coma diabético con el mal momento que me hizo pasar", lamentó Jorge, que sufrió un pico de 554 miligramos de glucosa en sangre.

Minutos después, Jorge hizo el reclamo con el Director del Hospital, que le aseguró que el médico ya no estaba en el edificio. Posteriormente, recibió la insulina y el resto de los medicamentos que precisaba para tratar su enfermedad. "Soy diabético clase 2, tengo diabetes emotiva, y hace 9 años que voy a la salita. Tengo buen trato con todos", explicó y agregó: "Me quedé helado porque nunca esperé una respuestas así de un medico. Es la primera vez que tengo problemas". En la tarde noche de ese mismo jueves, Jorge radicó la denuncia por maltrato en la Comisaría N°3 de Neuquén Capital.