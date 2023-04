Por segundo año consecutivo habrá gran acto malvinero en Neuquén

Los gobiernos provincial y municipal de Neuquén, Legislatura y el Centro de Veteranos de Guerra Malvinas Argentinas, realizarán un desfile federal en septiembre en la ciudad de Neuquén. La actividad formará parte de las celebraciones por el aniversario de la capital provincial.

El gobernador Omar Gutiérrez encabezó esta mañana el acto por el Día del Veterano, Veterana y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. La actividad se realizó en el cenotafio de Malvinas ubicado en el Parque Central. Agradeció a todos los presentes en el acto. “Estamos aquí para rendir honores, estamos construyendo memoria activa”.

Gutiérrez recordó que “en aquellos años en los cuales no se gobernaba con participación ciudadana algunos pocos se adjudicaron la facultad de decir que bombardeando derechos nos llevaron a una guerra”.

Destacó que “en Neuquén dimos personería jurídica a la asociación, más tarde otorgamos un terreno para su sede. También está vigente la ley 2532 de compensación malvinera y hoy abriremos esa ley para que nuevas quince familias obtengan una compensación económica”. El desfile federal se realizará en septiembre en el marco del aniversario de la ciudad de Neuquén. La invitación está cursada a todos los veteranos y las veteranas, y familiares de caídos.

Isabel Mosna a cargo del Ejecutivo municipal aseguró que “las y los combatientes reclamaron con valor la ocupación de las islas por parte del Reino Unido. Hoy más que nunca debemos reafirmar nuestro reclamo soberano. A través del diálogo y las vías diplomáticas”.

Francisco Sánchez, presidente del Centro de Veteranos de Guerra Malvinas Argentinas, pidió un minuto silencio por los caídos y caídas en Malvinas y aseguró que a “los combatientes nos llevaron a recuperar un territorio que nos corresponde. Nosotros no fuimos los que dijimos que íbamos ganando, estábamos cumpliendo una orden de recuperar un legado que era nuestro. Cuando volvimos teníamos que cargar esa mochila. En la vuelta a la democracia no tuvimos contención, no tuvimos trabajo ni vivienda”.

La edición pasada, en el marco del aniversario de Neuquén, se realizó un gran desfile cívico militar en el marco del aniversario por los 118 años de la ciudad y a 40 años de la Guerra de Malvinas. Tuvo como protagonistas a las y los más de 800 excombatientes y sus familias que desfilaron por las calles del Bajo de la capital neuquina. También estuvieron presentes más de 200 instituciones sociales, de salud, deportivas y educativas.